ص 6:06 2017/06/18

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال ضرورة مواجهة الأفكار التي تحاول النيل من القيم المجتمعية الأصيلة والوجدان القومي الجامع والعمل لما فيه المزيد من تماسك المجتمع ووحدة أبنائه.

وأشار المهندس الهلال خلال تخريج دورة الإعداد المركزية السابعة «دورة الأطر الإدارية» التي أقيمت في مدرسة الإعداد الحزبي في مدينة التل بريف دمشق إلى أن الدورة جاءت لتهيئة كوادر إدارية مفصلية حزبية في الإدارات والمنظمات والنقابات، مبيناً أن الخريجين نواة حقيقية للعمل البعثي في هذه المفاصل ليكونوا قدوة للآخرين.

من جهته أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور مهدي دخل الله أن للدورة منعكساً إيجابياً حقيقياً لجهة تقوية العلاقة مع الحزب وقياداته، مبيناً أنها نقلت الكوادر من وضع الترشيح الإداري إلى الالتزام الذاتي.

من جانبه بيّن مدير مدرسة الإعداد الحزبي المركزية الدكتور علي دياب أن الدورة هي الأولى من نوعها ومخصصة للكوادر الإدارية وضمت ثمانية وثلاثين متدرباً.

وأكد الخريجون على المنعكسات الإيجابية للدورة، مطالبين بأن تكون الدورات مستمرة وتعزيز اللقاءات الدورية ما يسهم في تبادل المعارف والخبرات بين المشاركين وقدّموا مجموعة من المقترحات لتطوير الدورات القادمة. وفي الختام وزّع المهندس الهلال الشهادات على الخريجين.