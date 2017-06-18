السويداء ـ ضياء الصفدي: ص 6:06 2017/06/18

شددت فعاليات شعبية ودينية ورسمية خلال لقاء جماهيري عقد في صالة المركز الثقافي العربي في السويداء أمس على وحدة الصف والوقوف وقفة رجل واحد بوجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة وتهديد السلم الأهلي فيها.

وأكدت الفعاليات في البيان الختامي وقوفها مع الجيش العربي السوري في تصديه للإرهاب على امتداد ساحات الوطن والحفاظ على وحدة سورية وعروبتها والتمسك بالوحدة الوطنية ورفض كل المشروعات التقسيمية التي تستهدف «النيل» من وحدة سورية وسيادتها واستقلالها.

وجدّدت الفعاليات العهد على الوفاء والولاء للوطن واستعدادها الدائم لبذل المزيد من التضحيات لتبقى سورية قلب العروبة النابض مهما بلغت التضحيات وعظمت المؤامرات.

وحذرت الفعاليات في البيان من التضليل الإعلامي وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى «تفتيت» المجتمع والوحدة الوطنية وإثارة النعرات والفتن الداخلية، مشددة على رفض كل المظاهر السلبية الدخيلة على المجتمع والبعيدة عن قيم وعادات جبل العرب، وضرورة تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون تحصيناً للمحافظة والوطن وتكاتف وتضافر جميع الجهود والتعاون مع السلطات المختصة لمحاسبة العابثين بأمن الوطن ومؤسساته والخارجين على القانون.

كما أكدت الفعاليات ضرورة محاسبة من يقوم بأعمال الخطف والسلب ومواجهة المنحرفين وكل الذين يقومون بأعمال تمس القيم الاجتماعية والوطنية والأخلاقية ومصالح الناس وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي المتماسك بكل أطيافه ورفع الغطاء الاجتماعي والديني عن كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومؤسساته وقيم وأخلاق المجتمع والعمل على بذل المزيد من الجهود لإعادة من ضلّ الطريق إلى جادة الصواب.

ولفت محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي إلى أن أبناء جبل العرب قدموا دروساً في الحفاظ على الوطن ومؤسسات الدولة ومواجهة الحرب الإرهابية الشرسة على وطننا من خلال صمودهم وإدراكهم لحجم وأبعاد المؤامرة منذ البداية وساهموا في صمود الوطن وقدموا الشهداء والجرحى ذوداً عن عزته وكرامته، مبيناً أهمية تكامل الجهود بين المجتمع المحلي والجهات المعنية للحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي لكل الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا من ضعاف النفوس.

كما أشار أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس يحيى الصحناوي إلى أن أعداء الوطن يريدوننا أن نكون «شعباً بلا هوية أو قيم وأمة بلا ثقافة»، مبيناً أن المعركة اليوم هي بين الوطن وأعدائه الأمر الذي يتطلب منا جميعاً الدفاع عن وطننا وقيمنا ووجودنا وكرامتنا والتحلي بأعلى درجات الوطنية.

بدوره شدد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي في مداخلة له على ضرورة الحفاظ على النسيج الوطني المتماسك والوقوف بوجه كل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن والتنبه لكل ما يحاك من أعداء الوطن.

من جهته أكد شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين يوسف جربوع أن رجال الدين في محافظة السويداء هم إلى جانب الوطن والحفاظ على مؤسساته وكانوا دائماً ضد أي عمل يمس مؤسسات الدولة وكرامة المواطنين انطلاقاً من الواجب الديني والاجتماعي، وإن رسالتهم هي رسالة المحبة والسلام والوحدة الوطنية.

وقال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين حمود الحناوي: نأمل أن يكون هذا اللقاء مصيرياً، ونحن مع كل موقف وطني يحقق السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها في سورية الحبيبة.

وأشار الشيخ الحناوي إلى ضرورة التفريق بين رجل الدين الحقيقي الذي يدافع عن الوطن وبين من يتخذ من لباس الدين ذريعة لتحقيق غايات وأجندات بعيدة عن قيم الدين ولا تمت إلى مجتمعنا بصلة.

وقال مطران بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس سابا إسبر: إن أهالي السويداء أدركوا منذ البداية حجم المؤامرة على وطننا ووقفوا في وجهها متماسكين صفاً واحداً لإفشالها وهم لن يتخلوا عن وطنهم ومواقفهم الوطنية ولاسيما أن الوطن يقطف ثمار صموده وانتصاره على أعدائه.

وأشار شيخ عشيرة الشنابلة سعود النمر إلى أن أبناء محافظة السويداء الشرفاء بجميع أطيافهم وشرائحهم كانوا وسيبقون أسرة متحابة متضامنة ويداً واحدة ضد كل المؤامرات والتحديات متمسكين بإرث الآباء والأجداد ضد كل من يحاول العبث بأمنها واستقرارها.

وعبر المهندس ثائر الأطرش حفيد قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش في بيان تلاه خلال اللقاء عن أسف أهالي بلدة القريا الشديد للأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة من خطف واعتداءات على مؤسسات الدولة، وأكد أن هذا العمل مستنكر من جميع أهالي القريا المعروفين بوطنيتهم وتمسكهم بسيادة الدولة تماشياً مع سياسة أجدادهم.

وأشار الأطرش في البيان إلى أن الذين شاركوا في أعمال الشغب في محافظة السويداء الأسبوع الماضي من بعض شباب القريا يمثلون أنفسهم ومن يقف وراءهم فقط، مؤكداً أن المقصود مما حدث هو استخدام رمزية هذه البلدة الوطنية لاستخدام ذلك في مشروع فتنة جديد.

وأكد البيان رفض أي اعتداءات على مؤسسات الدولة لأن هذه المؤسسات هي الضامن الوحيد لبقاء الوطن موحداً والبديل هو الفوضى التي تدخل البلاد في نفق مظلم، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات ملك للشعب وأي اعتداء عليها هو اعتداء على البلد، وقال: سيادة القانون تحمي الجميع ونحن بدورنا نتمنى من الجهات المختصة التشدد في تطبيق القانون وإيجاد حل جذري للسلاح غير المنضبط حتى لا يستخدم بغير مكانه ويشكل خطراً على أمن المحافظة.

تصوير: سفيان مفرج