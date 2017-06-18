ص 6:06 2017/06/18

كشف موقع صحيفة «فورين بوليسي» الإلكترونية الأمريكية عن خلاف بين مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» حول توسيع الخطط العسكرية الأمريكية في سورية ضمن ما يسمى «التحالف» الذي تقوده واشنطن بزعم «محاربة» الإرهاب.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة في الولايات المتحدة قولها: إن مدير الأمن القومي في البيت الأبيض عزرا كوهين واتنيك ومستشار مجلس الأمن القومي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ديريك هارفي يصران على ضرورة توسيع العمل العسكري الأمريكي في سورية وتنفيذ عمليات في جنوبها، فيما رفض وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أكثر من مرة اقتراحهما.

وزعم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد أنه لا بد من التركيز على تضييق الخناق على إرهابيي تنظيم «داعش» في أماكن وجودهم بما في ذلك في مدينة الرقة شمال شرق سورية.

وأوضح الموقع أن ماتيس ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض يعتبرون أن الإجراءات المقترحة خطوة محفوفة بالمخاطر من شأنها أن تجعل الوحدات العسكرية الأمريكية المنتشرة في العراق وسورية هدفاً أثناء المواجهات.