دانية الدوس: ص 6:06 2017/06/18

بدأت مؤسسة الإسكان العسكري بترميم وصيانة مبنى قصر العدل في حمص وذلك بعد حصولها على موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بتخصيص مبلغ يصل إلى نحو 200 مليون ليرة سورية كتكلفة للترميم والصيانة.

تأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار إعادة تأهيل ما خربته يد الإرهاب من البنى التحتية والمرافق الخدمية بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والأمان إلى حي الوعر بمدينة حمص، وهي تعد خطوة مهمة في طريق عودة الحياة إلى حي الوعر من خلال عودة المرافق الحكومية للعمل وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يؤمن انسيابية عودة أهالي الحي لمنازلهم، علماً أن مبنى قصر العدل في حمص المتوقف عن العمل منذ أكثر من 4 سنوات بسبب تدميره من قبل التنظيمات الإرهابية يعد من أهم وأكبر المباني على مستوى سورية، الأمر الذي أدى إلى انتقال المحاكم والقضاة إلى مراكز مؤقتة في مدينة حمص.

من ناحيته المحامي العام في حمص أكد أن اللجان القضائية قامت بجرد وإعادة تصنيف الوثائق والمستندات، مشيراً إلى أن كل الملفات محفوظة ولا يوجد في هذا الجانب أي ضرر أو فقدان لأي من الملفات القضائية والإدارية، ومن المزمع أن تبدأ بعض الأعمال الإدارية وتعود المحاكم تدريجياً خلال شهر لتتم عودة جميع كوادر القصر العدلي لممارسة أعمالها بشكل كامل بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم.