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الجيش العربي السوري يدمر مقرات قيادة وعربات لإرهابيي “داعش” في دير الزور وريف سلمية الشرقي ويوقع قتلى في صفوفه بريف الرقة الغربي
المهندس خميس يوافق على تخصيص 200 مليون ليرة لأعمال ترميم وصيانة مبنى قصر العدل بمدينة حمص
شعبان: الصين تلعب دورا محوريا على المستوى الإقليمي والدولي وأجندة واشنطن بالجنوب السوري تتقاطع مع أهداف “داعش”
السادس من أيلول المقبل بدء العام الدراسي الجديد
القيادة العامة للجيش تعلن وقف العمليات القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا دعما للمصالحة الوطنية
مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية: الجولة الجديدة من المحادثات السورية في جنيف تبدأ في الـ 10 من تموز المقبل
صحيفة تشرين العدد 12960-تاريخ -17-6-2017
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السادس من أيلول المقبل بدء العام الدراسي الجديد
السادس من أيلول المقبل بدء العام الدراسي الجديد
م 5:05 2017/06/17
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