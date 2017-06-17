ص 6:06 2017/06/17

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة أمس بجولة تفقدية على أحد التشكيلات العاملة في تدمر وريفها التقى خلالها بالقادة الميدانيين والمقاتلين في مواقعهم ونقل إليهم محبة الرئيس الأسد واعتزازه ببطولاتهم وبالانتصارات التي يسطرونها في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي.

واستمع العماد أيوب من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام المنفذة وظروف الأعمال القتالية التي خاضتها القوات العاملة على هذا الاتجاه واطلع على خطط العمليات القتالية المقبلة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وأعطى التوجيهات اللازمة، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف صنوف القوات والوحدات لتحقيق السرعة في سحق الإرهاب.

وأثنى العماد أيوب خلال لقائه المقاتلين على الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وأشاد بمهاراتهم وشجاعتهم، مؤكداً أن الجيش العربي السوري وأصدقاءه وحلفاءه مصممون على مواصلة الحرب ضد تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.

بدورهم أكد المقاتلون استعدادهم وجاهزيتهم لتنفيذ واجباتهم ومهامهم القتالية في الدفاع عن الوطن وصون عزته وكرامته.