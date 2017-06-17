ص 6:06 2017/06/17

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه روسيا في سياستها من الأزمة في سورية يكمن في ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن بوتين قوله في إحدى المقابلات التي أجراها معه المخرج الأميركي أوليفر ستون في اطار فيلمه الوثائقي عن الرئيس الروسي: هناك خيارات وسيناريوهات عدة لكننا اعتقدنا دائماً أن من الضروري الحفاظ على وحدة أراضي سورية ويجب علينا أن نفكر في سبل مصالحة الأطراف في المنطقة في الوقت الراهن وأن نتخذ خطوة تالية وننظر إلى المستقبل.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة إبداء حذر كبير وبذل كل الجهود المتاحة لكي تتمكن الأطراف كلها باستثناء الإرهابيين من العمل سوية.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن مكافحة الإرهاب في سورية مؤهلة لأن تكون أكثر فاعلية في حال تعاون الولايات المتحدة بجدية مع روسيا في هذا المجال.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين أمس: مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي تمثّل أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى روسيا الاتحادية إلى تنفيذها ولكن يجري إحباط لجهودنا المشتركة بسبب قلة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة حيث كان بإمكان مكافحة الإرهاب أن تكون أكثر فاعلية لو تحقق هذا التعاون بالصورة الواجبة.

وأعرب بيسكوف عن الأسف لعدم تحقيق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، موضحاً أن ذلك يعود إلى فقدان الرغبة لدى شركائنا الأمريكيين.

وجدد بيسكوف تأكيد أن هدف العمليات الروسية في سورية هو مكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى أعلن بيسكوف أن وزارة الدفاع الروسية أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها ترجح مقتل متزعم تنظيم «داعش» الإرهابي المدعو «أبو بكر البغدادي» في الرقة، موضحاً أن بوتين بصفته قائد القوات المسلحة الروسية يستلم التقارير على أساس دوري بشأن آخر التطورات من وزارة الدفاع.

وامتنع بيسكوف عن تقييم نتائج الضربة الجوية التي يعتقد أنها قتلت البغدادي، مشيراً إلى أن تقدير هذا الحدث من وجهة النظر التكتيكية والاستراتيجية يعد من صلاحيات وزارة الدفاع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أنها تتحقق من معلومات تدل على مقتل متزعم تنظيم «داعش» الإرهابي «أبو بكر البغدادي» بإحدى غارات الطيران الروسي على الأطراف الجنوبية لمدينة الرقة شمال سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته قناة «روسيا اليوم» أن طائرات روسية من طراز «سو35» و«سو34» نفذت ليلة الثامن والعشرين من أيار الماضي غارة على مركز قيادة لتنظيم «داعش» الإرهابي ضم اجتماعاً لمتزعمي التنظيم لبحث مسارات خروج إرهابييه من الرقة عبر ما يعرف بـ«الممر الجنوبي».

وجاء في البيان: حسب معلومات يتم التأكد من صحتها كان متزعم تنظيم «داعش» الإرهابي «أبو بكر البغدادي» أيضاً حاضراً في الاجتماع وتم القضاء عليه بالغارة، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي مسبقاً بالغارة.

ولفت البيان إلى أن الغارة التي نفذها الطيران الروسي أسفرت عن مقتل 300 إرهابي من بينهم نحو 30 متزعماً ميدانياً في التنظيم الإرهابي.

وأشار البيان إلى أن من بين قتلى إرهابيي التنظيم أيضاً ما يسمى «أمير الرقة أبو الحاج المصري» و«الأمير إبراهيم النايف الحاج» الذي كان يتزعم مجموعات تنتشر في المنطقة الممتدة بين الرقة ومدينة السخنة إضافة الى ما يسمى «رئيس جهاز الأمن» التابع للتنظيم الإرهابي «سليمان الشواخ».

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نشر الولايات المتحدة أسلحة إضافية بما فيها راجمات الصواريخ جنوب سورية قرب الحدود العراقية والأردنية غير مبرر.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لاوس في موسكو أمس: إن القوات الروسية تحلل ما يجري على الأرض في سورية آخذة بالحسبان قناة الاتصال التي لا تزال قائمة مع الشركاء الأمريكيين للحيلولة دون النزاعات غير المرغوبة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أمس الأول أن نشر أي نوع من الأسلحة من قوات أجنبية على الأراضي السورية يتطلب موافقة الحكومة السورية، لافتة إلى أنها تتابع بدقة الوضع قرب الحدود السورية- الأردنية، حيث قامت واشنطن بنقل منظومتي راجمات صواريخ من طراز «هيمارس» من الأردن إلى القاعدة الأمريكية للعمليات الخاصة قرب بلدة التنف الواقعة على بعد 18 كيلومتراً من الحدود الأردنية.

وتابع لافروف: في سياق سياسي عام يمكن القول وفقاً للمعلومات التي تتوفر لدينا أنه ليست هناك أي مجموعة تابعة لـ«داعش» في هذه المنطقة، لذا يعتبر نشر راجمات الصواريخ غير نافع في مكافحة «داعش»، مضيفاً: كما يقول الكثير من الخبراء في روسيا وغيرها من الدول إن هذا النشر محاولة لإيجاد مجموعة قتالية إضافية لن تسمح بإحلال الاستقرار وتحقيق الاتصال بين القوات الحكومية والرديفة في سورية وشركائها في العراق.

وحذّر لافروف من محاولة استبدال تأسيس جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب بتنفيذ مناورات جيو-سياسية على أساس التلاعبات والمبالغات والاعتماد على العوامل الطائفية والخلافات التي لا تزال قائمة وموجودة داخل العالم الإسلامي، داعياً إلى تجاوز تلك الخلافات وتوحيد الجهود في مكافحة الإرهاب.

ولفت لافروف إلى أن تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي لا يزال لغزاً كبيراً بالنسبة لروسيا، لأنه ورغم إدراجه من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية على قائمة الإرهاب كفرع لتنظيم «القاعدة» ما زال بعيداً عن عملية مكافحة الإرهاب، حيث يستثني «التحالف» الذي تقوده الولايات المتحدة مواقع التنظيم وهو أمر مقلق جداً ونبحثه مع شركائنا الأمريكيين لكننا لانحصل على أجوبة واضحة.

وحول إمكانية تأكيده المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية حول احتمال مقتل «أبو بكر البغدادي» متزعم تنظيم «داعش» الإرهابي في غارة للقوات الجوية الفضائية الروسية، قال لافروف: سمعت تلك الأخبار لكن لا يمكن أن أؤكد صحتها مئة بالمئة، بل يمكن القول إن جميع حملات قتل متزعمي المجموعات الإرهابية كانت تتمتع باهتمام كبير بيد أن التجربة تظهر أن تلك المجموعات يمكن أن تستأنف نشاطاتها وهيكلياتها وقدراتها القتالية حتى بعد قتل متزعميها.

كذلك أكدت مستشارة مدير المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية والخبيرة في النزاعات الشرق أوسطية يلينا سوبونينا أن نشر الولايات المتحدة راجمات صواريخ جنوب سورية قرب الحدود العراقية والأردنية لا يسهم في مكافحة الإرهاب الذي تدعي واشنطن أنها «تحاربه».

وقالت سوبونينا للصحفيين أمس في موسكو: منظومات الراجمات الأمريكية يمكن عملياً استخدامها فقط ضد الجيش العربي السوري وإلا ما هي الفائدة من نشرها هناك، فمن غير المرجح أن هذه الأنظمة مفيدة للأميركيين في محاربة الإرهابيين، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات من الولايات المتحدة تتجاوز الاعتبارات التكتيكية ومن الواضح أنها تهدف إلى تحقيق أهداف مبيتة لواشنطن.

في سياق آخر أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فولودين أن محاولات إزاحة رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيدرو أغرامونت من منصبه بسبب زيارته إلى سورية تتعارض مع المبادئ الديمقراطية والحس السليم.

وقال فولودين خلال اجتماع مع النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لجمهورية النمسا كارلهاينز كوب أمس في موسكو حول محاولة عزل أغرامونت من منصبه: إنه لا يمكن فهم ذلك إطلاقاً وهو أمر لا يعكس مبادئ العمل الديمقراطي التي ينبغي أن يقوم على أساسها عمل الهياكل البرلمانية ولا الحس السليم.

وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أن زيارة أغرامونت إلى سورية كانت للتعرف إلى حقيقة الوضع في سورية، معتبراً أنه من المهم بالنسبة للأوروبيين معرفة حقيقة ما يجري في سورية من قبل ممثليهم المباشرين.

وقال فولودين: تجري الآن محاولات عزل فولودين من منصبه في الجمعية البرلمانية متجاوزين بذلك جميع الأنظمة عبر اتخاذ قرار بشأن تعديلات عليها بحيث تصبح ذات أثر رجعي يشمله كي يتم عزله من منصبه لأنه زار سورية، مضيفاً: إن تطور هذا الوضع لا يمكن إلا أن يقلقنا لأنه من الصعب القول إن ذاك الحس السليم سوف يسود بين زملائنا الأوروبيين.

في غضون ذلك أكد السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد أن وقوف روسيا إلى جانب سورية دولة وشعباً في حربها ضد الإرهاب يعد امتداداً للعلاقات الوثيقة التي تجمع شعبي وقيادتي البلدين والمستندة إلى مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون والتضامن بين الشعوب.

وأشار حداد في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقدته أمس الأول اللجنة الروسية للتضامن والتعاون مع شعوب آسيا وإفريقيا التابعة لوزارة الخارجية الروسية الى أن روسيا وبالتعاون مع الحكومة السورية تسهم بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في سورية وهي مستمرة بذلك بما ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ولفت السفير حداد إلى أن روسيا أثبتت أنها دولة تعتمد مبادئ القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار في علاقاتها الخارجية ماأعطاها مكانة مميزة لدى شعوب العالم التي لمست الاختلاف الكبير بين سلوكها الساعي لإرساء قواعد القانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول وقرارها الوطني وبين الدول الغربية الكبرى التي تسعى للهيمنة والاحتلال واستنزاف وسرقة ثروات الشعوب.

شارك في المؤتمر رئيس الجمعية الدولية للتضامن مع شعوب آسيا وإفريقيا حلمي الحديدي والأمين العام لمنظمة التضامن مع آسيا وإفريقيا نوري عبد الرزاق وممثلون عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في موسكو وشخصيات برلمانية وحكومية روسية ونشطاء عن التجمعات العلمية والدبلوماسية والإعلامية الروسية والأجنبية.