ص 6:06 2017/06/17

قتل طيران «التحالف» الأميركي المزعوم ضد تنظيم «داعش» الإرهابي مدرب الريشة الطائرة إسماعيل محمد الخليف وأفراد أسرته في غارة شنها على منازل المدنيين في مدينة الرقة خلال الـ «48 ساعة الماضية».

ونعى الاتحاد الرياضي العام على موقعه الإلكتروني المدرب إسماعيل محمد الخليف، واصفاً إياه بالأب الروحي لرياضة الريشة الطائرة في محافظة الرقة، حيث تم قتله مع عائلته إثر غارات الحقد والعدوان التي يشنها طيران «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على أحياء متفرقة من الرقة.

وقصف طيران «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة الأربعاء الماضي معبراً مائياً على نهر الفرات في قرية ذيبان شرق مدينة دير الزور ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين.

واستخدم طيران «التحالف الدولي» في الـ 9 من الشهر الجاري قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً في غارات نفذها على مدينة الرقة ما تسبب باستشهاد 17 شخصاً على الأقل.

وارتكب طيران «التحالف» الأميركي منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن في آب 2014 العديد من المجازر راح ضحيتها مئات السوريين في العديد من المناطق ولا سيما في محافظات دير الزور وحلب والرقة.