دمشق ـ دانية الدوس: ص 6:06 2017/06/17

في جولة لايمكن وصفها بالرسمية لأن التواضع والعفوية كانا أبرز سماتها، قام رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس برفقة وفد حكومي ورؤساء مجالس الجمعيات الخيرية بزيارة إلى جمعية «المبرة» النسائية اطلعوا فيها على أوضاع الأيتام ومشكلاتهم.

وسط ثلة من الأطفال الأيتام وقف المهندس خميس يمسح على رؤوسهم يشجعهم ويواسيهم ويداعبهم ويمازحهم سائلاً إياهم عن مشكلاتهم وما يطمحون للوصول إليه في المستقبل، ومن نجح منهم في شهادة التعليم الأساسي، لتكون إحداهن من الناجحات تبتسم بعيداً عن الكاميرا لأنها لاتحب التصوير، أثنى عليها وشجعها وانتظر برهة ليلتقط المصورون لها الصور بجواره، قائلاً: يجب أن نتفاءل بالمستقبل ونتغلب على الصعوبات، فأهم سلاح هو العلم ومفتاح النجاح العمل إضافة إلى الثقة بالنفس.

انتهزت إدارة الجمعية زيارة المهندس خميس لتشتكي واقع الكهرباء في تحويلها لمكان تجاري ما جعلها تدفع مبالغ مضاعفة وفي تأهيل أرضية الباحة في الجمعية تجنباً لأذى الأطفال، والذي وعدهم بدوره بدراسة وضع الكهرباء والمساعدة بمبلغ مالي في الأيام القادمة لدعم الجمعية.

وبعيد الجولة توجه المهندس خميس لتلبية دعوة مأدبة الإفطار الذي أقامته «مبادرة أهل الشام» لأبناء الشهداء وأيتام أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بدعم من الجمعيات الخيرية الأخرى في صالة «لاكشري بلاس» في المزة.

وبعد الاستماع إلى النشيد العربي السوري والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وعلى أنغام أغنية «نعشق أرضك سورية» تم استعراض أبرز أعمال الجمعيات الخيرية وما قامت به من خدمات للمستفيدين.

المهندس خميس أعرب عن سعادته بالمشاركة بالاحتفالية التي وصفها بالجمعة التي تعبر عن أصالة وعراقة الشعب السوري عبر مئات السنين وما قام به خلال هذه الحرب على سورية وهي رسالة للعالم أجمع بمدى إيمان الشعب السوري ببلده ودليل على التشاركية في كل مكوناته في سبيل الدفاع عن الوطن، مشيراً إلى أن من تآمر على سورية لو كان على علم بحقيقة أبناء الشعب من أطفال وجيش ونساء لما فكر بالاعتداء عليها، قائلاً: يجب أن نستمر مع بعضنا بعضاً حكومة وشعباً ومنظمات وكل مكونات الوطن نتعاون لنستمر فهم يحاربوننا بالجهل والعصبية ونحن نحاربهم بالعلم والعمل.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل على دعم وتنظيم عمل الجمعيات الخيرية إيماناً منها بدور هذه الجمعيات في إيصال كل الخدمات الاجتماعية وتقديم الإعانات الإغاثية وغيرها من الأعمال الخيرية.

وشدّد المهندس خميس على أن الحكومة مستمرة في دعم العمل الخيري من خلال الوقوف على كل الثغرات التي تحول دون أن يحقق هذا العمل الهدف الذي أنشئ لأجله ومن خلال تصويب عمل بعض الجمعيات التي انحرفت عن الهدف المحدد لها في القيام بدور خيري وإنساني في هذه الظروف القاهرة.

ولفت المهندس خميس إلى تضافر جهود الحكومة وجميع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية وجميع مكونات أبناء الوطن لمساندة البطولات التي يقوم بها الجيش العربي السوري لإعادة بناء سورية من جديد، مشدداً على كل المكونات الإيجابية التي تعزّز الانتصار، لافتاً إلى أن هذه المبادرة هي خطوة إيجابية ورسالة لبناء الإنسان والمجتمع.

من جهتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري أكدت أن العمل الأهلي يكون داعماً نشيطاً وقوياً بدعم من الحكومة السورية التي تتوجه لضبط دوره، مشيرة إلى أن هذه المأدبة التي قامت بها الجمعيات برعاية رئيس مجلس الوزراء ما هي إلا برهان بالقول والفعل على تكامل الجهود في احتضان أبناء سورية ليكونوا بخير، فهذا الإفطار قد ضم الأطفال من أبناء الشهداء والأيتام وطلبة العلم الذين لم تساعدهم ظروف الحياة ليمتلكوا القدرة المادية الكافية فكانت الجمعيات الأهلية داعماً لهم لضمان تقديم الخدمات الكافية، لافتة إلى أن العنوان الذي يقوم عليه المجتمع الأهلي هو الإغاثة التنموية التي تعني تمليك الأشخاص ابتداء من الطفل بالتسلح بالعلم ليكون أكثر عطاء في المستقبل إضافة إلى تمكين الأمهات والسيدات والشباب وإتاحة فرص العمل لهم قدر الإمكان ليكونوا فاعلين لفترة معينة.

بدوره وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، أكد أن هذه الجمعة تمثل اللحمة الوطنية السورية ودليل الصمود والقوة في هذا الوطن بكل أطيافه، متأملاً أن لا يأتي العام القادم إلا وتكون سورية قد تحررت من الإرهاب.

من جهته وزير الصحة وصف تلك الجمعة بالظاهرة الرائعة التي تمثل مشاركة أطفال سورية هؤلاء الأطفال الذين سيكونون النواة الحقيقة لبناء سورية المستقبل والصمود، مؤكداً أن اجتماع الجمعيات بمكان واحد والمشاركة والتعاون فيما بينهم دليل حقيقي على أن سورية لا تزال بخير.

وفي الختام تجول المهندس خميس برفقة الوفد الحكومي مطلعاً على أعمال البازار الخيري كما تم تكريم 120 طفلاً وطفلة بتوزيع الهدايا الرمزية لهم.

تصوير: طارق الحسنية