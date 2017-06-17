ص 6:06 2017/06/17

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من سلاح الجو معارك عنيفة ضد إرهابيي تنظيم «داعش» على عدة محاور في دير الزور ومحيطها وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مراسل «سانا» بأن وحدة من الجيش العربي السوري تصدت الليلة قبل الماضية لهجوم مجموعات من إرهابيي تنظيم «داعش» على تل بروك ودمرت العديد من آلياتهم في محيط جسر الرقة شمال غرب المدينة.

ولفت المراسل إلى أنه تأكد مقتل عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري بضربات لسلاح المدفعية على تحركاتهم قرب المدرسة وفيلات العظم في محيط البانوراما وأحياء الحويقة والرشدية والمطار القديم وتل بروك والبغيلية.

وبالتزامن مع العمليات البرية نفذ الطيران الحربي السوري غارات مركزة على تجمعات إرهابيي «داعش» ومقراتهم في قريتي حطلة ومراط بالريف الشرقي أدت إلى اشتعال النيران في أحد مقراتهم في مراط ترافق ذلك مع حدوث انفجارات متتالية تبيّن لاحقاً أنها نتيجة تدمير مستودعات كبيرة للذخيرة.

وذكر المراسل أن غارات الطيران الحربي طالت أوكاراً لإرهابيي «داعش» في حويجة صكر والبانوراما والثردة في محيط المدينة وأدت إلى إيقاع العديد منهم قتلى ومصابين.