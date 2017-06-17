كتب المحرر السياسي: ص 6:06 2017/06/17

أن تقتل إرهابياً خطراً من وزن «البغدادي» وأن يقتل طرف آخر مدرباً رياضياً.. فثمة فرق جوهري جداً بين الفعلين ومن قام بهما، فالفعل الأول إيجابي جداً وفاعله روسيا، والفعل الآخر مشين جداً وفاعله الولايات المتحدة، والفرق جوهري لأنه شتان بين المفعول به في الحالتين كالفرق بين الوحش والإنسان المثالي.

هذا الفرق الجوهري أضافته روسيا إلى بحر من الفروق التي تميزها عن الولايات المتحدة، عندما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أنها ترجح مقتل المدعو «أبو بكر البغدادي» متزعم تنظيم «داعش» الإرهابي في غارة شنتها الطائرات الروسية على اجتماع لمتزعمي التنظيم على أطراف الرقة.

وعندما تتأكد المعلومات عن مقتل الإرهابي «البغدادي» في إحدى عواصف «السوخوي» الروسية، تكون روسيا جديرة بأن تشعر بالفخر بأنها هي من قتلت أحد أخطر الإرهابيين في العالم، مثلما يشعر الجيش العربي السوري بالفخر لأنه يحارب الإرهاب الدولي نيابة عن العالم، أما الولايات المتحدة وعلى النقيض من ذلك فهي «جديرة» بأن تشعر بالعار لأن طيران «التحالف» الاستعراضي الكاذب هو من قتل مدرب الريشة الطائرة إسماعيل محمد الخليف وأفراد أسرته في الرقة أيضاً، لترسخ روسيا بذلك معادلة بسيطة في ظاهرها، لكنها غنية جداً في مدلولها، وهي أن روسيا تساهم بكل جدية في محاربة الإرهاب الدولي، وأن الولايات المتحدة تساهم بجدية أكبر في محاربة من يحارب الإرهاب وتتفنن في قتل المدنيين السوريين والعراقيين وغيرهم.

قصة محاربة الإرهاب الدولي تحولت إلى رواية واقعية طويلة بلغت حبكتها الدرامية في السنوات الأخيرة، وكان ولايزال بطلها الأبرز على الإطلاق الجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب الدولي نيابة عن العالم، وهذه حقيقة جلية سطوع الشمس، يعينه في ذلك روسيا وإيران وحزب الله ومجمل محور المقاومة الذي يراكم الانتصارات على التنظيمات الإرهابية في سورية، بينما المحور الإمبريالي وفي مقدمته الولايات المتحدة ومعها أذنابها في المنطقة والغرب «يراكم» المجازر بحق المدنيين.

صحيح أن المدعو «البغدادي» من أخطر الإرهابيين في العالم، لكن الصحيح أيضاً أن الإرهابي هو الإرهابي، وأن كل الإرهابيين خطرون، ومن ثم فإن ثمة تساؤلاً مهماً يطرح نفسه بقوة: كم «بغدادي» يقتل يومياً على يد الجيش العربي السوري وحلفائه؟ وكم مدني يُقتل بالنيران الأمريكية؟ وكم مدرسة وجسر ومنشأة مدنية تم تدميرها بالنيران الأمريكية ذاتها؟ أليس الفرق جوهرياً جداً؟

هي فروق جوهرية جداً تكاد لا تحصى بين القوى العاقلة الخلوقة التي يمثلها محور المقاومة والتي تحارب الإرهاب الدولي وتحترم في الوقت ذاته القانون الدولي ولا تعتدي على أحد ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبين القوى الغاشمة الهمجية التي تفعل كل ما يناقض ذلك، إي أنها تخالف القانون الدولي بلا انقطاع وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول بلا انقطاع وتدعم الإرهاب بلا انقطاع، بل إنها تمارس الإرهاب في كثير من الأحيان، وتلك أيضاً حقائق ساطعة لا تقبل أدنى درجات الشك.

الحديث الحصيف عن هذه الفروق الجوهرية لا تغطيه أسطر قليلة وإنما قد يحتاج إلى مجلدات، لأنه يدور عن تاريخ طويل من السلوك النبيل لدول حضارية ذات ثقافة إنسانية وسياسية مسالمة مثل سورية وروسيا وإيران ودول كثيرة مثلها تتمنى الخير للجميع، مقابل تاريخ طويل من السلوك المشين للدول الإمبريالية التي تأصلت فيها النزعة الاستعمارية بأشكالها المختلفة ولا تزال عاجزة عن خلع هذا الثوب البشع.

إنها حقاً فروق جوهرية أليست كذلك؟!