ص 6:06 2017/06/17

بينما شنّ رئيس النظام التركي رجب أردوغان هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة وسياساتها، معتبراً أن قيامها بتسليح «مقاتلين أكراد» في شمال سورية «غير لائق وخاطئ جداً»، واصل أنصار حزب الشعب الجمهوري التركي لليوم الثاني على التوالي تظاهرتهم الاحتجاجية من العاصمة أنقرة باتجاه مدينة اسطنبول تنديداً بإصدار النظام التركي حكماً بالسجن 25 عاماً على النائب في البرلمان عن الحزب أنيس بربر أوغلو بحجة تزويد صحيفة «جمهورييت» بفيديو يوثق تزويد مخابرات النظام التركي للإرهابيين في سورية بالسلاح والعتاد تحت ستار «المساعدات الإنسانية».

وحسب ما نقلت «سانا» فقد أكد رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو للإعلاميين خلال مشاركته بالتظاهرة أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان قام بإرسال الشاحنات المملوءة بالأسلحة والمعدات العسكرية للتنظيمات الإرهابية في سورية منذ بداية الأزمة هناك وهو الآن يحاسب من كشف أسرار هذه الشاحنات، مشدداً على أن من يفعل ذلك يجب محاكمته لأنه مسؤول عن قتل الآلاف من أبناء الشعب السوري.

إلى ذلك شنّ أردوغان هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة وسياساتها، معتبراً أن قيامها بتسليح «مقاتلين أكراد» في شمال سورية «غير لائق وخاطئ جداً»، متناسياً تعاونه مع واشنطن في تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها في سورية.

وذكرت «سانا» أن أردوغان أوضح خلال مقابلة مع قناة «آر تي بي» البرتغالية أن الولايات المتحدة تزود «مقاتلين أكراداً» في شمال سورية بكميات ضخمة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة وأن الجنود والضباط الأمريكيين يتحركون جنباً إلى جنب معهم، مشدداً على أن بلاده أبدت للجانب الأمريكي رفضها القطعي لهذا الدعم وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة من دون التشاور مع أحد في حال تعرضت لأدنى تهديد أو تحرش.

في سياق آخر كشف أردوغان أنه اقترح على ملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز إقامة قاعدة عسكرية تركية على أراضي السعودية.

وأشار أردوغان إلى أن اقتراحه هذا جاء خلال لقائه الملك السعودي أثناء زيارته الرياض في شباط الماضي، لافتاً إلى أنه تعهد بتقييم هذا الاقتراح.