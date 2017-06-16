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وحدات من الجيش العربي السوري تدمر تحصينات لتنظيم “داعش” وتقضي على العديد من إرهابييه بديرالزور ومحيطها
بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد أيوب يقوم بجولة تفقدية على أحد التشكيلات العسكرية العاملة في تدمر وريفها
المجموعات المسلحة تخرق مذكرة مناطق تخفيف التوتر وتعتدي بالقذائف على محطة النعيمة المغذية لدرعا بالكهرباء
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وحدات من الجيش العربي السوري تدمر تحصينات لتنظيم “داعش” وتقضي على العديد من إرهابييه في دير الزور
المجموعات المسلحة تخرق مذكرة مناطق تخفيف التوتر مجدداً وتعتدي بالقذائف على حي العباسيين بدمشق
صحيفة تشرين العدد 12959-تاريخ -14-6-2017
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فلكياً.. 25 الجاري أول أيام عيد الفطر
فلكياً.. 25 الجاري أول أيام عيد الفطر
م 11:11 2017/06/16
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م 11:11 2017/06/16
وحدات من الجيش العربي السوري تدمر تحصينات لتنظيم “داعش” وتقضي على العديد من إرهابييه بديرالزور ومحيطها
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م 11:11 2017/06/16
بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد أيوب يقوم بجولة تفقدية على أحد التشكيلات العسكرية العاملة في تدمر وريفها
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م 11:11 2017/06/16
المجموعات المسلحة تخرق مذكرة مناطق تخفيف التوتر وتعتدي بالقذائف على محطة النعيمة المغذية لدرعا بالكهرباء
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