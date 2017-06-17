محمد سمير طحان ص 9:09 2017/06/17

يعود الفنان رشيد عساف هذا الموسم ليؤكد قدرات تمثيلية كبيرة في مجال الكوميديا في مسلسل أزمة عائلية (تأليف شادي كيوان، إخراج هشام شربتجي)، بعد أن لفت الأنظار بقوة إلى دوره الاستثنائي في مســــلسل الخــربة ( 2012 تأليف ممدوح حمادة ، إخراج الليث حجو) الذي أوقف عبره مقاطعته الكاملة عن هذا النمط الدرامي عبر مسيرته الفنية الطويلة .

عساف الذي يؤدي في أزمة عائلية شخصية جهاد أبو الهمة مدرس مادة الوطنية المتمسك بمبادئه والمناضل في مقارعة مغريات وصعوبات الحياة المتعددة في ظل معاناة كبيرة يعيشها المجتمع والوطن، محاولاً النجاة بعائلته من سيول الأزمة ومنعكساتها بقالب كوميدي بعيد عن التهريج أو الإسفاف في الأداء، استطاع أن يحمل الحمل الأكبر من العمل والتعويض عن ضعف أداء بعض الفنانين المشاركين إلى جانبه، ورغم أن فكرة العمل ليست بالجديدة وتعدّ استنساخاً لنمط كوميدي قدم سابقاً بالأسلوب ذاته وبطرح مشابه، إلا أن الأداء الكوميدي الجديد الذي يقدمه عساف يشكل حالة اكتشاف وشغف للمشاهد الذي يتابع تكسير هذا الفنان المخضرم لكل أقنعته السابقة وقدرته على نسج شخصية كوميدية جديدة بعيداً عما نسجه زملاؤه من الفنانين ممن قدموا هذا النمط من الشخصيات سابقاً وكوّنوا عبرها كرتراتهم الكوميدية الخاصة بهم، كما أن إدارة المخرج شربتجي للعمل بما يملكه من رصيد وخبرة كبيرة والتي جعلت منه شيخ كار الكوميديا السورية تشفع للعمل وتجعله يحظى بمتابعة جماهيرية جيدة.

لطالما احتل الفنان عساف (1958)، صفة النجم في الدراما السورية منذ بداياته فيها أوائل ثمانينيات القرن الماضي حيث استطاع أن يحفر لنفسه مكانة فنية خاصة لدى الجمهور السوري، فبعد الكثير من الأدوار الكلاسيكية المتمثلة بالشاب العاشق والمثقف الحاضر بقوة في المجتمع السوري (مسلسلات فترة الثمانينيات)، قدم دوره الأبرز «ورد» في مسلسل الفنتازيا التاريخية البركان (1993 تأليف هاني السعدي، إخراج محمد عزيزية)، الذي مازال عالقاً في أذهان الناس حتى الآن، لتتنوع أدواره فيما بعد ويحقق نجاحات متتابعة في كل الألوان الدرامية من الاجتماعي للتاريخي والفنتازيا وصولاً للبدوي الذي كان له فيه بصمات كبيرة و أخذ اهتمامه لسنوات مما جعله النجم العربي الأهم في هذا النمط الدرامي، ليصل مؤخراً إلى الكوميديا والبيئة الشامية ويحقق فيهما حضوراً خاصاً.

عندما سألت الفنان عساف عن سبب تأخره في دخول عالم الكوميديا في حوار أجريته معه بعد عرض مسلسل الخربة عام 2012 أوضح أنه كان ينتظر النص الكوميدي المتميز الذي لا يقوم على التهريج واستسهال الضحك وإن البيئة التي تم تقديم مسلسل الخربة ضمنها لعبت دوراً كبيراً في إزالة مخاوفه في المشاركة لكونه يعرف هذه البيئة و لهجتها جيداً ما شجعه على خوض هذه المغامرة معتمداً على نص لكاتب متمكن وإدارة مخرج مبدع، ليقف مرة أخرى إلى جانب الكبير دريد لحام بعد فيلم الحدود (1984 تأليف محمد الماغوط و دريد لحام، إخراج دريد لحام) ولكن هذه المرة بشخصية نسجها بحرفية وخبرة ظلت تختزن بداخله أكثر من ثلاثين عاماً .

لا شك في أن صاحب شخصية الزعيم أبو طالب في مسلسل البيئة الشامية طوق البنات بأجزائه الأربعة (تأليف أحمد حامد ورجاء الشغري، إخراج محمد زهير رجب في الجزأين الأول والرابع، وإياد نحاس في الجزأين الثاني والثالث) استطاع عبر أدواره في الكوميديا والبيئة الشامية في السنوات الست الأخيرة إثبات قدرات تمثيلية كبيرة كامنة لديه لم يستطع الكثير من كبار المخرجين أن يكتشفوها على مدى مسيرته المهنية الطويلة، حيث أعاد صياغة حضوره في المشهد الفني بطريقة جديدة كرست نجوميته التي لم تأت من التكرار أو الاستسهال، وليؤكد مجدداً أنه ممثل من الطراز الأول ونجم كل المراحل ما يشي بأدوار أقوى ومفاجآت أكبر في إطلالته المستقبلية ونحن بالانتظار.