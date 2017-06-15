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وفد حكومي برئاسة المهندس خميس يطلع على وضع الأهالي في مراكز الإقامة المؤقتة بالحرجلة: تنفيذ خط جر مياه وبناء مدرسة ومركز للعيادات الشاملة
تقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد قيام “إسرائيل” بتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية في سورية
السفير آلا: الدول الداعمة للإرهاب تحول قضايا حقوق الإنسان إلى مطية وضحية لألاعيب سياسية
دي ميستورا: محادثات جنيف قد تجري في تموز المقبل
الأمم المتحدة:غارات التحالف الأمريكي في الرقة أدت لسقوط ضحايا مدنيين وترحيل 160 ألف شخص
وكالات: جرحى بإطلاق نار في ملعب رياضي قرب واشنطن بينهم ستيف سكاليز أحد مسؤولي الحزب الجمهوري في الكونغرس
الدفاع الروسية: الإرهابيون في غرب وشمال حلب يحاولون تدمير السلام في المدينة
وحدة من الجيش العربي السوري توقع 19 إرهابياً من تنظيم “داعش” بين قتيل ومصاب في محيط منطقة البانوراما والتنمية والمقابر في دير الزور
وحدات من الجيش تحكم سيطرتها على منطقة ومثلث آرك والمحطة الثالثة لضخ النفط في عمق البادية السورية
خرق جديد لمذكرة مناطق تخفيف التوتر.. ارتقاء شهيدين وإصابة 4 أشخاص جراء استهداف المجموعات المسلحة حي الحمدانية بحلب بالقذائف
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دي ميستورا: محادثات جنيف قد تجري في تموز المقبل
دي ميستورا: محادثات جنيف قد تجري في تموز المقبل
ص 1:01 2017/06/15
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آخر الأخبار
ص 2:02 2017/06/15
تقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد قيام “إسرائيل” بتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية في سورية
آخر الأخبار
ص 2:02 2017/06/15
السفير آلا: الدول الداعمة للإرهاب تحول قضايا حقوق الإنسان إلى مطية وضحية لألاعيب سياسية
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