محامون وفعاليات شعبية ومهنية ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة برفع ‏العقوبات عن سوريا

الحرية:

نظم فرع نقابة المحامين في حماة بالتعاون مع فعاليات شعبية ومهنية متنوعة ‏وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى المحافظة في ساحة العاصي بمدينة حماة‏، للمطالبة برفع العقوبات الدولية ضد سوريا بما يسمى قانون قيصر الأمريكي‏، لزوال دواعي وأسباب فرضها بسقوط النظام البائد.‏

‏ ورفع المحتجون لافتات مدوناً عليها الشعارات والعبارات التي تؤكد أن وجود واستمرار ‏العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا، تسبب معاناة جسيمة ‏للشعب السوري ولاسيما الأطفال، مطالبين الولايات المتحدة الأمريكية ‏والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي برفع هذه العقوبات الجائرة فوراً؛ ليتمكن ‏الشعب والدولة من إعادة الإعمار وطي صفحة الظلم والقتل والتخريب التي ‏كان يمارسها النظام البائد ضد شعبه وبلده.

ونقلت سانا عن رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حماة أحمد ‏بادي تأكيده على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للعمل على رفع العقوبات الجائرة ‏بحق الشعب السوري طالما أن سبب فرضها هو النظام البائد الذي سقط وزال، ‏فاستمرارها أمر غير مبرر ويقوض جهود إعادة إعمار سوريا، فضلا عن ‏عرقلة مساعي ومشاريع ومبادرات تحسين حياة السوريين والتخفيف من ‏معاناتهم المعيشية.‏