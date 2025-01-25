محامون وفعاليات شعبية ومهنية ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا
الحرية:
نظم فرع نقابة المحامين في حماة بالتعاون مع فعاليات شعبية ومهنية متنوعة وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى المحافظة في ساحة العاصي بمدينة حماة، للمطالبة برفع العقوبات الدولية ضد سوريا بما يسمى قانون قيصر الأمريكي، لزوال دواعي وأسباب فرضها بسقوط النظام البائد.
ورفع المحتجون لافتات مدوناً عليها الشعارات والعبارات التي تؤكد أن وجود واستمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا، تسبب معاناة جسيمة للشعب السوري ولاسيما الأطفال، مطالبين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي برفع هذه العقوبات الجائرة فوراً؛ ليتمكن الشعب والدولة من إعادة الإعمار وطي صفحة الظلم والقتل والتخريب التي كان يمارسها النظام البائد ضد شعبه وبلده.
ونقلت سانا عن رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حماة أحمد بادي تأكيده على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للعمل على رفع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري طالما أن سبب فرضها هو النظام البائد الذي سقط وزال، فاستمرارها أمر غير مبرر ويقوض جهود إعادة إعمار سوريا، فضلا عن عرقلة مساعي ومشاريع ومبادرات تحسين حياة السوريين والتخفيف من معاناتهم المعيشية.