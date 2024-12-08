غرفة تجارة طرطوس تبارك للشعب السوري إرادته السلمية وتدعو التجار إلى فتح محلاتهم 

طرطوس:

بارك أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس للشعب السوري إرادته السلمية في إنتقال سورية نحو المستقبل، بحيث تكون وطناً لجميع مكونات الشعب، يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات دون تفريق بين أي مكوّن وآخر، و طلبت الغرفة من جميع التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية التكاتف والتعاضد لتقديم الصورة التي تليق بوطننا سورية العريقة بتاريخها، وثقافة شعبها، والمضي قدماً في طريق التنمية المستدامة، وترشيد الموارد الاقتصادية لمصلحة الشعب السوري.

كما دعت الأخوة التجار إلى فتح محلاتهم التجارية لتقديم السلع والخدمات للمواطنين، الذين طالما عانوا من الحرمان في ظل ظروف خارجة عن إرادتهم.