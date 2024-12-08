– الحكم بالسجن لمدة سنة على أي شخص يطلق النار عشوائيًا.

– الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على أي شخص يسرق ممتلكات الدولة، مع إلزامه بإرجاع المسروقات.

– الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على أي شخص يقوم بالاعتداء على ممتلكات الغير.

– الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على أي شخص يقوم بسلب السيارات والآليات.

– الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات على أي شخص يستحوذ على أسلحة الدولة ولا يقوم بتسليمها للجهات المعنية.

تم التعميم.

القيادة العامة.

– تم استرداد 1850 قطعة مسروقة من الجامعات.

– تم حجز الفاعلين، وعددهم 602 شخص**، لتقديمهم للقضاء عند بدء عمل المحاكم.

**نؤكد حرصنا على تطبيق القانون واستعادة الحقوق العامة.

تم التعميم من القيادة العامة.