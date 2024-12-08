رئيس جامعة دمشق يناشد الوطنيين الشرفاء:

أدعو جميع العمداء والأساتذة والموظفين وأبناءنا الطلبة بالنزول إلى مقرات الجامعة لمن يستطيع غدا من الساعة ٩ صباحاً كعمل تطوعي لتنظيف الجامعة وحمايتها من العابثين، واللصوص.

واجبنا حماية مكتسبات أبناء الوطن، والجامعة مسؤوليتنا وحمايتها وحماية وثائق طلابنا ومستقبلهم هي واجب وحق من حقوق جميع أبنائنا الطلبة

علينا العمل كيد واحدة من أجل بناء وطن واحد وبخطى ثابتة لضمان المستقبل وضمان عدم العبث بجامعة دمشق العريقة.

وتذكروا أن جامعة دمشق وجميع مؤسسات الوطن امانة في أعناقكم.