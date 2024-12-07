الرحمون: دمشق عصية على الإرهابيين والأعداء وهناك طوق أمني وعسكري قوي حولها

تفقد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مساء اليوم عمل الوحدات الشرطية في أحياء مدينة دمشق (التضامن والزاهرة والعباسيين والأمويين ومساكن السومرية) والنقاط الشرطية الموجودة في الطرقات والساحات، والتي تقوم بواجبها وتقدم الخدمات للمواطنين كي يشعر المواطن بالطمأنينة.

وقال اللواء الرحمون في تصريح لقناة السورية: “اطمئن المواطنين أن دمشق عصية على الإرهابيين والأعداء، كما كانت في عام 2014 عصية عليهم، حيث كانوا موجودين حولها واستطاعت أن تكسرهم وتهزمهم”.

وأضاف الوزير الرحمون: “الإرهاب عابر وأهل سورية هم الثابتون فلا خوف، وهنا اطمئن المواطنين أن هناك طوقاً أمنياً وعسكرياً قوياً على الأطراف البعيدة لدمشق وريفها، ولا يمكن لأي كان أن يخترق هذا الخط الدفاعي الذي يقوم به بواسل قواتنا المسلحة”.

وتابع وزير الداخلية: “إن ما يبث على وسائل الإعلام المعادية من أخبار كاذبة ليلاً ونهاراً عن الأوضاع في سورية تجعل المواطن في حالة قلق، ولكن أقول إنه لا داعي للخوف، فالأمور بخير ونحن ثابتون ما ثبت قاسيون”.

وقال الوزير الرحمون: “إن الوحدات الشرطية تقوم بواجبها على أكمل وجه وعناصرها موجودون في أماكنهم وفي الساحات، وقواتنا المسلحة موجودة، ولا داعي للقلق والخوف نهائيا”.

وختم الوزير الرحمون بالقول: أنصح جميع المواطنين بألا يسمعوا القنوات المغرضة بل أن يتابعوا قنواتنا الوطنية التي تعرض ما يحدث في سورية بكل شفافية.