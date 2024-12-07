محافظ الحسكة يوجه بتشديد الرقابة الصحية والتموينية على الأسواق

تشرين – خليل اقطيني:

وجه محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح بتشديد الرقابة الصحية والتموينية على أسواق المحافظة.

مشدداً في الجولة الميدانية التي قام بها اليوم على أسواق مدينة الحسكة برفقة قائد الشرطة العميد محمد ياسر شيحة، ورئيس مجلس المحافظة عيد سالم الصالح، على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه من الباعة والتجار لاستغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، واحتكار المواد والسلع بهدف رفع أسعارها بشكل غير منطقي من أجل تحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطن.

وكلف صيوح مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتكثيف الدوريات التموينية على الأسواق، ووضع دورية ثابتة فيها، لكي تشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه من الباعة والتجار لارتكاب مخالفات سواء بالأسعار أو النوعية من جهة، ولكي يستطيع أي مواطن يتعرض لاستغلال أو غبن من أي بائع أو تاجر مراجعة هذه الدورية التي عليها التدخل بالسرعة الممكنة ورفع الغبن عن المواطن الشاكي وإزالة الشكوى وإعادة الحق إلى صاحبه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.

كما كلف مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة بتكثيف الرقابة الصحية على المحلات والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغذائية، للتأكد من جودتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري من جهة، ومدى الالتزام بالشروط الصحية وقواعد النظافة العامة من جهة ثانية. وتنظيم الضبوط الصحية بحق المخالفين ومصادرة المواد والسلع المخالفة.

واطلع صيوح على مدى توافر السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية في الأسواق. والتقى خلال الجولة عدداً من الأهالي وأصحاب المحال التجارية واستمع إلى مطالبهم.

وكان محافظ الحسكة وجه بزيادة مخصصات المخابز العامة والخاصة من الدقيق التمويني، لتأمين حاجة الأسر الوافدة من المحافظات الأخرى من مادة الخبز، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الحكومية بتأمين احتياجات الأسر المهجرة من محافظاتها من جراء العدوان الإرهابي الغاشم على سورية.

يشار إلى أن عدداً من الباعة والتجار في أسواق المحافظة، قاموا بإغلاق محالهم من أجل احتكار المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، بهدف رفع أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي أثار استياء السكان.