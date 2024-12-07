مصدر عسكري: لا صحة لأي نبأ حول انسحاب وحدات قواتنا المسلحة الموجودة في مناطق ريف دمشق

أكد مصدر عسكري أنه لا صحة للأنباء التي تروج لها التنظيمات الإرهابية المسلحة حول انسحاب قوات الجيش العربي السوري الموجودة بمناطق ريف دمشق.

وقال المصدر في تصريح لمراسل “سانا”: “إن حملة إعلامية كاذبة تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية بهدف نشر الذعر والخوف بين صفوف المدنيين في ريف دمشق”.

وأضاف المصدر: “لا صحة لأي نبأ وارد بشأن انسحاب لوحدات قواتنا المسلحة الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق”.