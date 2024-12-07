استثمار الرياضة المدرسية

كان مؤتمر تطوير الرياضة المدرسية والجامعية مؤشراً إيجابياً على أن القيادة الرياضية تريد أن تخطط بالشكل الأمثل لاستثمار إمكانيات المجتمع الوطني لمصلحة تطوير الرياضة نوعاً وكماً. وكانت الخطوة الأولى التي تدعو للتفاؤل هي تحديد الجهات التي شاركت في المؤتمر وهي مديرية التربية والتعليم الجامعي واتحادات الطلبة والشبيبة والطلائع.

وكانت المواضيع التي تم طرحها تشير إلى جدية الرغبة لدى الاتحاد الرياضي لتفعيل الرياضة السورية بالشكل الصحيح في كافة قطاعات المجتمع الوطني .

ومن المتابعة لمحضر المؤتمر والجلسة لمسنا أن عناوين المواضيع التي تم طرحها هي صحيحة ولكنها تحتاج التوسع في الحوار بحيث يتم إقرار الخطوات التنفيذية بما في ذلك تشكيل لجان تقترح آلية العمل في كل فئة عمرية وفئات التعليم ودور الاتحاد الرياضي ولجانه الفنية في تطبيق المقترحات بما يتوافق مع أحدث الأساليب في الدول المتطورة رياضيات في العالم .

فمثلاً يتم تشكيل لجان لمتابعة الحصة الرياضية في التعليم الابتدائي وإجراء اختبارات رياضية وبدنية وفكرية وتسمية الطلاب الموهوبين في سن 9 ـ 11 ، ومتابعة الاهتمام بهم رياضياً في مراكز للرياضة النوعية بالتنسيق بين اتحادات الألعاب ومديريات التربية الرياضية، وإقامة بطولات لهذه المراكز على مستوى المحافظات، وكذلك في الفئات العمرية للناشئين والشباب، إضافة إلى الاهتمام بإقامة البطولات المدرسية السنوية على مستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعية للذكور والإناث، وتغطية هذه النشاطات إعلامياً، إضافة إلى اعتماد إقامة المراكز التدريبية الصيفية واستثمار باحات وساحات وغرف المدارس والجامعات في تحديد الالعاب، وإحداث شهادة تفوق مدرسية وجامعية .

إنها أفكار ومشاريع عمل كانت تستحق أن يتم إقرارها والبدء بتنفيذها في العام القادم.