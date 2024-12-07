الحسكة تقدم كل المساعدات للأسر الوافدة بإشراف اللجنة الفرعية للإغاثة

تشرين – خليل اقطيني:

تجاوز عدد الأسر التي وصلت إلى محافظة الحسكة من المحافظات الأخرى من جراء العدوان الإ*رها*بي الأردوغاني على سورية ألف أسرة حتى الآن.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل خضر الأسيود أن اللجنة الفرعية للإغاثة برئاسة محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح وجهت باستقبال الأسر الوافدة ورعايتها وتقديم كل التسهيلات والمساعدات الإغاثية والإنسانية والصحية لها.

مبيناً أن اللجنة الفرعية للإغاثة قامت بإحداث مركزين لاستقبال الأسر الوافدة، مركز وسط مدينة الحسكة، والثاني في مدينة القامشلي. وتم تجهيز هذين المركزين بكل المستلزمات الضرورية. ورغم ذلك شدد محافظ الحسكة على تقديم المساعدات للأسر الوافدة في أي موقع تتواجد فيه في كل مناطق المحافظة.

وأوضح الأسيود أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الحسكة وبإشراف اللجنة الفرعية للإغاثة، توجهت على الفور إلى المواقع التي وصلت إليها تلك الأسر في مختلف مناطق المحافظة، وقدمت لها المساعدات الغذائية والإغاثية والإنسانية والطبية اللازمة. وأمنت الاحتياجات الضرورية لها للتخفيف من معاناة أفرادها ضمن الإمكانات المتاحة.

حيث وزعت جمعية المودة الخيرية “مركز سوا شباب” مياه شرب ووجبات طعام وسلات معلبات على الأسر التي استقرت في قرية بريفا على طريق عامودا شمال الحسكة. وواصلت مؤسسة “سورية اليمامة” تقديم الخدمات الصحية وخدمات سوء التغذية عبر عيادة طبية متنقلة، كما قدمت مفروشات وبطانيات للأسر المتواجدة في منطقتي البانوراما والسكن الشبابي في مدينة الحسكة. أما جمعية “تنظيم الأسرة” فقدمت خدمات الصحة الإنجابية والمعاينات المجانية.

من جهتها، قدمت جمعية “الإحسان” في القامشلي وجبات غذائية للأسر المتواجدة في مناطق تل معروف والقامشلي والقحطانية، إضافة إلى خدمات دعم نفسي للأطفال. وقدم مركز “مار أسيا الحكيم” خدمات صحة إنجابية وصحة عامة ومعالجات طبية وجلسات توعية للأسر المتواجدة في منطقة البانوراما في مدينة الحسكة. وواصلت مؤسسة “شام الخير” تقديم خدمات الصحة والتغذية لعدد من الأسر المتواجدة في القامشلي وريفها. ووزعت جمعية “البر والخدمات الاجتماعية” في القامشلي حقائب صحية وألبسة وبعض المستلزمات الضرورية وفرشات لعدد من الأسر. واستهدفت جمعية “سنابل الأمل” عدداً من الأسر بالدعم النفسي والعلاج الفيزيائي، وإحالة عدد من المرضى إلى عيادات خاصة لتلقي العلاج اللازم.

وأكد الأسيود أن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في محافظة الحسكة على أتم استعداد وبجهوزية تامة لمواصلة تقديم كافة المساعدات للأسر الوافدة بإشراف اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظة.