الاستثمار في الإرهاب والسياستين النقدية والمالية

تتعرض المنطقة العربية بأكملها إلى إرهاب منظم من قبل القوى الغربية، والهدف هو السيطرة على مواردها وتقسيمها وبما يخدم الكيان الصهيوني، وهنا تبدو العلاقة الجدلية بين الإرهاب والاقتصاد وعلى مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي بين الدول وداخل الدولة الواحدة، ويفكر الخبراء الاقتصاديون بعد كل أزمة في آلية الخروج منها، انطلاقاً من أن الأعمال الإرهابية هي العامل الهام في تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع المؤشرات الاقتصادية (تراجع معدل النمو والاستثمار وحوافزه ودور الطبقة الوسطى وهروب الأموال والإنتاجية والادخار وقيمة الناتج المحلي الإجمالي والدخل والقوة الشرائية ومعدلات التوظيف وفرص العمل وزيادة التهريب وتوسع السوق السوداء أو الموازية، ما يؤدي إلى عدم فعالية السياستين النقدية والمالية وتراجع الاحتياطيات النقدية – زيادة معدلي البطالة والتضخم ويزداد مؤشر العناء الاقتصادي والذي نعبر عنه وفق المعادلة التالية: (معدل العناء الاقتصادي = معدل التضخم + معدل البطالة)، وبشكل تلقائي يزداد معدل الإعالة، ويعبر عن عدد الأفراد الذين يعيلهم الشخص الواحد، وعندها يتراجع الدخل بحيث لا يكون قادراً على تلبية الاحتياجات الضرورية اليومية للعائلة الأسعار والتكلفة السلع والخدمات والتضخم وبؤر التوتر والمشاكل الاجتماعية ومستوى الحماية الاجتماعية، وزيادة معدل التسرب من المؤسسات التعليمية ومستوى الفقر النسبي الذي يتطور، حتى إنه يمكن أن يصل إلى حالة الفقر المدقع والعوز والحاجة وأحياناً يطلق عليه (الفقر المطلق)…الخ.

ويؤدي هذا إلى الدخول فيما يدعى الحلقة المفرغة للتخلف أو السببية الدائرية، أي إن كل نتيجة من هذه النتائج تتحول لاحقاً إلى سبب، وهنا تتداخل الأسباب مع النتائج وتؤدي إلى رؤية ضبابية في تحليل الظواهر الاقتصادية وحتى الاجتماعية والسياسية ويصعب عندها وضع رؤى لتجاوز هذه الحالة، ويصعب عندها الفصل بين السبب والنتيجة، وأيهما المولدّ والمولود وتشبه هذه الحالة أيهما أقدم (البيضة أم الدجاجة)، وهذه الحالة تتطلب رؤية اقتصادية تعتمد على وضع رؤية تتضمن إجراءات تربط بين الأسباب والنتائج أو العلة والمعلول، أي دراسة أثر كل عامل على العوامل الأخرى، وتتجسد الحلقة المفرغة بالدخول في حالة الركود الاقتصادي وتراجع مستويات الإنتاج، وبالتالي الطلب الإجمالي والاستهلاك بسبب توجه المستهلكين للتقليل من إنفاقهم الشخصي لمعرفتهم بأن التحديات أمامهم ستزداد مستقبلاً، وخاصة في ظل تراجع إيراداتهم، وقد تعرضت بريطانيا لهذه الحالة بعد الأزمة الاقتصادية الكبيرة بين سنتي 1929و 1939 والتي أطلق عليها أزمة الكساد الكبرى، وتمددت تداعياتها لتشمل دول العالمية، وأصبحت تعرف باسم الازمة الاقتصادية العالمية الأولى ، وكان للاقتصادي الكبير ( جون مينارد كينز) دو كبير في معالجتها من خلال مطالبة الحكومة البريطانية بزيادة الإنفاق الحكومي الموجه وزيادة دور الدولة (الحكومة) في العمل الاقتصادي والتجاري، وأطلق عليه (الطبيب المسعف للرأسمالية)، ودعا إلى زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة على مشاريع البنية التحتية وتحفيز العمال للعمال لزيادة معدلات النمو الاقتصادية لزيادة دخول العمال، وبالتالي تفعيل طلبهم الاستهلاكي على السلع والخدمات وهذا سيؤدي بشكل تلقائي لتفعيل الدورة الاقتصادية من خلال تحريك القاعدة الإنتاجية لتلبية الطلب الداخلي والخارجي على السلع والخدمات، وعبر عن ذلك بشكل رمزي عندما قال: “دع العمال يحفرون الآبار ويهدمونها”، ودعا راسمي السياستين النقدية والمالية لاتخاذ خطوات لتخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض من البنوك لزيادة الاستثمار من قبل الشركات والافراد، وكانت هذه هي إحدى الوصفات الاقتصادية للخروج من الركود الاقتصادي في بريطانيا، وتم اعتماد رؤيته من قبل أغلب الدول الصناعية في ذاك الوقت، واعتمدتها كرؤية لتحقيق الازدهار والانتعاش الاقتصادي والانطلاق نحو المستقبل وتجاوز حالة الكساد والركود الاقتصاديين، كما أن دول (منطقة اليورو) وبعد الأزمة المالية العالمية سنة /2008/ وسيطرة حالة (عدم اليقين) في فعالياتها الاقتصادية طالبت البنوك بالتدخل في السوق عن طريق ضخ المزيد من النقود لأن النقود هي محرك أي إنها وقود التبادل التجاري، ولهذا فإن للدولة ممثلة بالحكومة دوراً فعالاً في مواجهة الحلقة المفرغة مثل تحفيز النشاط الاقتصادي واستعادة ثقة المستهلكين وتفعيل التجارة، مثل زيادة الرقابة على الأسعار وتخفيض الضرائب وحوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهما، وتعزيز التنافسية ومنع الاحتكار وإعطاء حرية اقتصادية على مبدأ (دعه يعمل دعه يمر) لتعزيز التجارة الداخلية والخارجية والاستثمار في فرص منخفضة المخاطر مثل: سندات الخزينة الحكومية وأسواق المال والاستثمارات الإنتاجية المولدة للقيمة المضافة والربح والربحية.

ولكن من جهة أخرى فإن الدول المعادية توجه سياساتها لتحقيق مآربها الخاصة والعمل للاستثمار في الإرهاب، وتدمير المرتكزات الاقتصادية، وهذا يزيد من الفوضى الاقتصادية بسبب تدمير المواقع الإنتاجية وتراجع انسياب السلع والخدمات إلى السوق، ويزداد حجم الفجوة التسويقية، أي الفارق بين الطلب الكلي والعرض الإجمالي، ما يزيد من الصعوبات الملقاة على السياستين النقدية والمالية، وهنا يحب العمل للبحث في كيفية الوصول إلى المزيج النقدي الأمثل الذي يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويحد من ارتفاع التضخم ويحقق التوازن في الأسواق والانتقال التدريجي من توسع الاستثمارات الصغيرة إلى المتوسطة وزيادة العناقيد الصناعية وخاصة بين جانبي القطاع الإنتاج المادي أي الزراعة والصناعة، وعلى قاعدة استغلال كل متاح وطاقة إنتاجية موجودة، وتفعيل الانتقال وبعلاقات ترابطية موضوعية بين مكونات الاقتصاد الجزئي من مشاريع ومؤسسات إلى مستوى الاقتصاد الكلي على مستوى الوطن.