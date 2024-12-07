الأوضاع في سورية ورقصة الثعلب

تشرين-ادريس هاني:

لا تبيع فرو الدب قبل أن تقتله، وسيضحك أكثر آخر من يضحك، وها هي الجماعات الوظيفية بدأت تتحدث عن الحكم وتنسج خيالاتها قبل أن تستقر على الرصيف، يتحدث المراهنون على الجماعات الإرهابية المسلحة عن انتصارات وشيكة، وهم يعبرون عن جوعة للانتصار لم تكتب لهم منذ خرجوا من ثقوب البيداء العربية كأوزاغ زاحفة. وكالعادة سيندحرون كما اندحروا أول مرة، وألف مرة، أو يخرجون في الباصات الخضراء، ولكن هذه المرة إلى جهنم.

لم تضع الحرب أوزارها بعد، ولن يفيدهم مسيرات نازية ولو اجتمع كل زعران التطرف لن يسقطوا سورية، لسبب بسيط، هو أنها لن تترك وحدها في هذه المعركة، لأنها معركة أمة.

في كل الوسائط وشبكات التواصل الاجتماعي تصادف تمنيات من ألوان شتى، لقد أقرفونا بهذا التشنيع المتواصل، لا سيما بتلك الأساليب المخادعة والبليدة أحياناً من قبيل: يجب ألا ننفعل ونقدم تحليلاً موضوعياً ورؤية أكاديمية، ولكن مخرجات قراءاتهم كلها تصب في خيار: “كونوا مع باشا جولاني.”

لقد ظنت جحافل الغدر أن المحور تكبد خسائر لن يقوم بعدها أبداً، وبأن الاحتلال مهد لهم الطريق وفرشها بالزهور لإكمال المهمة، لكن، لا الاحتلال ولا الجماعات الإرهابية ومن يساندها، تستطيع حسم المعركة.

لقد ظهرت ملامح الشرق الأوسط الجديد هذه المرة بوضوح، بالتحالف الموضوعي بين الاحتلال والجماعات المسلحة والغطاء السياسي الملتبس في علاقاته الإقليمية، فاليوم، أدوات الشرق الأوسط الجديد هم النتن ياههوو والجولاني سليل القاعدة.

استغلت المحاور الإقليمية الخصيمة لسورية الوضعية الصعبة التي تمر منها المنطقة، انشغال سورية وحلفائها بقضايا تبدأ من غزة ولبنان حتى أوكرانية، فتمزق الميثاق الذي أبرم بين الأطراف واقتضى التهدئة، التحالف الموضوعي بين الاحتلال وفصائل الجولاني والطاجيك وأمم أخرى ليست أمثالكم، لكن كل هذا سينتهي، لأن التحالف الإيراني -الروسي- السوري، هو أكبر من أن يستوعبه فصعول سياسوي شارد.

إن مخرجات الاجتماع القادم هي من سيحدد طبيعة المعركة، فالعراق الذي اكتوى بنار التطرف سيكون ملزماً بالتدخل، المسألة تتعدى الأمن السوري، بل هي تذهب ناحية التقسيم، ناحية شرق أوسط جديد، لن تتحقق فيه أمنية الأحرار، بل هو شرق أوسط جديد ستدخله المنطقة مجزءة، ويدخله العبيد أفواجاً، اليوم إما أن تكون مع الأسد أو تكون مع الجولاني، لأن هذا الأخير لن يقاتل ليسلمها للائتلاف، فليس للتطرف وفاء حتى لمسانديه اليوم، لشد ما هم أغبياء، فالتمكين للجولاني لن ينتهي في سورية بل سيمتد بقوة العدوى إلى تركيا نفسها.

ستنتصر سورية على كل هذا العبث، وعلى كل هذه المقاربات المستعجلة التي هي في الواقع تمنيات ذات القرنين والحوافر.

لا يمانع الضلاليون إن تحمست وانشغلت بانتصاراتهم البهلوانية، ولكنهم لن يقبلوا أي انفعال ما لم يلتق مع نظرتهم الغبية لحاضر الأمة ومصيرها.

التتاري يصدر أوامر تستخف بالسيادة السورية، مفادها، أن تجلس القيادة السورية مع الجولاني بوصفه الوجه الأبرز في هذه المعركة، الحل السياسي في نظرهم يكمن هنا، وهو شبيه باليوم الذي تفجرت فيه الأزمة السورية، حين جاء التتري وطالب بأمور تمس بالسيادة السورية. لقد التقت سليلة النصرة أخيراً بالإخوان، بوصفهم الناطق اليوم باسم الإرهاب الذي تفجرت في شمال غرب سورية.

لقد ظهر الحلواني بلوك جديد يؤكد على أنه تلقى تأهيلاً جديداً في تلك المساحة التي اجتمع فيها المتطرفون، قبل أن يتم تحضيرها مرة أخرى لوجبة جديدة من التخريب وخلق حالة نزوح جديدة، لكن ما هو مشروع هذه البيادق الإرهابية في رقعة شطرنج يهيمن على قواعد اللعب فيها من خططوا وأشرفوا على غرف العمليات التي أريد لها من البداية صرف الأنظار عن جرائم غزة، وقد تبين أن هذه النحلة غير معنية بما انهمك فيه محور بكامله، باعتبارها القضية الأولى.

وفي هذه المعركة، لا مجال للمنطقة الرمادية، للحياد، لتلك الهمروجة المتحاذقة، فهذه معركة مصيرية حاسمة، نحن فيها منحازون إلى الأذقان، لأنها المعركة التي تحدد مصير العرب: إما أن يصبحوا أحراراً او سينتهون عبيداً في حقل شرق أوسط جديد، ورأيي أنهم لن يكونوا كذلك، ما دام هناك طليعة تحررية لم تنفك تواصل صمودها حتى النهاية.