الحرارة إلى ارتفاع نهاراً ‏وأجواء باردة ليلاً

تشرين:

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 – ‌‎5‌‏ درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة ‏تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بامتداد لمرتفع جوي في ‏طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون ‏الجو غائماً جزئياً بشكل عام ، أما ليلاً يستمر الجو بارداً.

الرياح ‏جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية، ‏والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

‏ غداً… يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لهطل زخات من ‏المطر فوق المناطق الساحلية والجزيرة، كما تبقى درجات الحرارة ‏أعلى من معدلاتها بحوالي ‌‎6 – 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة ‏من السنة، بينما يستمر الجو ليلاً بارداً بشكل عام.‏