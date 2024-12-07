الحرارة إلى ارتفاع نهاراً وأجواء باردة ليلاً
تشرين:
تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 – 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام ، أما ليلاً يستمر الجو بارداً.
الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غداً… يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والجزيرة، كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 6 – 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، بينما يستمر الجو ليلاً بارداً بشكل عام.