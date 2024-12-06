الرئيس العراقي يؤكد لعراقجي ضرورة الوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة وحفظ وحدة وسيادة سورية

بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التطورات السياسية والأمنية على الساحة الإقليمية، وخاصة ما تشهده الأراضي السورية مؤخراً من تطورات أمنية وتداعياتها على المنطقة.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أن رشيد أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحفظ وحدة وسيادة سورية وسلامة أبنائها، مؤكداً أهمية استمرار التشاور والتنسيق وبما يحفظ السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، ووضع خطة مدروسة لمنع تداعيات الأحداث المتسارعة في المنطقة.

وأكد رشيد موقف العراق الداعم لترسيخ الاستقرار في المنطقة وجهوده الرامية إلى منع توسع دائرة الصراع، موضحاً أن تطورات الأحداث في سورية وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد، مبيناً دور العراق الثابت في تعزيز السلّم والأمن الدوليين.

من جانبه، أشاد عراقجي بمساعي العراق من أجل إنهاء الصراعات وتهدئة الأوضاع، وبما يخدم شعوب المنطقة واستقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي.

حسين وعراقجي يؤكدان أن تمدد الإرهاب في سورية يهدد أمن المنطقة بأسرها

كذلك أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال لقائهما في العاصمة العراقية بغداد اليوم عن قلقهما البالغ من خطورة ما يحدث في سورية على المنطقة برمتها وحذّرا من أن تمدد الإرهاب فيها يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة بأسرها.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم: إن حسين أكد خلال اللقاء مع عراقجي أن العراق يدعم جميع مبادرات تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة مبدياً استعداد بلاده لتقديم كل ما يلزم للمساهمة في تحقيق السلام وخفض التصعيد.

وأكد حسين بحسب البيان أن ما يحدث في سورية يؤثر بشكل مباشر على أمن كل من العراق وإيران، ما يستدعي تنسيق المواقف لضمان أمن واستقرار شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية وحدها، وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الدبلوماسية في معالجة الأزمات وإرساء الاستقرار الإقليمي.