قبيلتا المشاهدة والولدة: سورية ستنتصر على الإرهاب وداعميه

تشرين – خليل اقطيني:

تواصل القبائل والعشائر في محافظة الحسكة التعبير عن موقفها المؤيد للجيش العربي السوري في تصديه للهجمة الإرهابية – الصهيونية – الأردوغانية على سورية.

فقد أصدرت قبيلة السادة المشاهدة الهاشمية بياناً تلقت “تشرين” نسخة منه، تعلن فيه عن “دعمها المطلق للجيش العربي السوري في الدفاع عن السيادة ضد المجموعات الإرهابية، وتجدد وقوفها خلف القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد”.

كما أصدرت قبيلة الولدة وعشائرها في محافظة الحسكة بياناً عبرت فيه عن استنكارها ورفضها للعدوان الإر*ها*بي المدعوم من القوى الخارجية وعلى رأسها تركيا وإسرائيل وأميركا على سورية، ولاسيما محافظتا حلب وحماة وباقي المناطق في سورية.

مؤكدة أن ما يجري “يعتبر عدواناً سافراً على كل مواطن سوري، وتهديداً لسيادة سورية ووحدة أراضيها وشعبها”.

وشددت القبيلة على “وقوفها ومساندتها للقوات المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة، بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الذي وقف في وجه كل المشاريع التي استهدفت سورية”، مؤكدة على “ثقتها الكبيرة بالنصر على الإرهاب وداعميه بفضل همة وسواعد أبطال الجيش العربي السوري وصمود الشعب وحكمة القيادة”.