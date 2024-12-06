المتحدث باسم الحكومة العراقية: سورية تشكل قضية أمن قومي للعراق

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن سورية تمثل قضية أمن قومي للعراق، مشيراً إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي قام قبل التطورات الراهنة التي تشهدها سورية باستهداف الجيش العربي السوري.

وقال العوادي في تصريح لقناة RT: إن “القضية السورية هي قضية أمن قومي عراقي، ويجب أن يفهم العراق ما الذي يدور في سورية”، مبيناً أن السلطات بدأت حراكاً دبلوماسياً مع سورية وروسيا والولايات المتحدة وإيران، وقامت أيضاً بتأمين حدودها بالكامل مع سورية، وعززتها قواتها على طول هذه الحدود.

واعتبر العوادي أن هناك تقاطعاً بين الأطراف ويمكن احتواء الأزمة في سورية، محذراً من أن سجون الإرهابيين في مخيم الهول تمثل تهديداً للعراق، ومعرباً عن خشيته من إطلاق سراحهم.