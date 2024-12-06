ثورة الجولاني.. “ثورة الفراقشة”.. عودة التّطرّف وصباغة الحمير

تشرين- ادريس هاني:

لأنّ المحلّل الدّرِب للعقل السياسي العربي، والمشخّص لأدوائه، يدرك أنّ الذّاكرة العربية باتت ضعيفة، فلا بدّ من إشغالها بحدث مُفارق، لتنسى كل هذا النّزيف، وإسقاط كل هذا الإجرام الصهيوني على الجبهة السورية، حيث سيشطح عُرس دم من جديد، وستكون الميديا في خدمة هذا الانقلاب في الصّورة.

ما إن امتطى ترامب صهوة البيت الأبيض حتى بدأ بعض الأغبياء في تقديم (c.v ) المشاركة في الشرق الأوسط الجديد. بعض قادة الإخوان الذين يدركون أن لا موطئ لهم في هذا العالم من دون إسناد إمبريالي ولعبة أمم، يراهنون على المرحلة، فهم يرون أنفسهم شركاء في الشرق الأوسط الجديد، ومنظّر هذا الإلتحاق هو غراهام فولر.

وضع الربيع أوزاره فسقط المُلحق الشّرق أوسطي، وها هو يحاول الرهان على سحب ترامب لقواته من شمال شرق سورية ليحتلوا الفراغ، ولكنهم يجهلون ماذا يريد ترامب، إنّهم يجهلون بأنّه ينفذ وجهة نظر استشارية في حكومته، تقوم على إنجاز صفقات، ولكن بصفر تكلفة. جزء من سياسته تقوم على المنظور الهنتنغتوني الذي تجاهلته الحكومة السابقة والأسبق، أي الانسحاب إلى الحدود الطبيعية وإطلاق المحاور خارج الحدود بشرط التمويل، جوهر هذه الأطروحة أن لا حليف من وراء البحار ما عدا أوروبا الأنغلوساكسونية، وهو ما تبقى من وفاء الأحفاد، أي لا أحد من هؤلاء يشبه الغرب أو مؤهّل لأن يكون مثلنا.

هذه الأطروحة تؤكد أنه من الخطأ التفكير في تغيير العالم.. بل الشرق الأوسط، إنه استنزاف نبّه إليه هنتنغتون.

نعم، يمكن للتصعيد في سورية أن يمنح فرصة لذلك الانسحاب ويترك سورية طعماً للجماعات المسلحة وراعيها الإقليمي، ويمكن أيضاً أن يحقق نسيان مشاهد حرب الإبادة في غزّة، لأّن ذلك مقصود، وستتولاّه الجماعات الوظيفية في سورية، فبعد كلّ رزيّة تنطلق سلوقية ربيع عربي ملون مقطوع الرّأس ملتبس المصير، هذه المرّة لا ينتهي بالقاعدة، بل سيبدأ منها، بالأمس بعد تدمير العراق، قال أوباما: لماذا يكرهونها؟ فانطلقت لعبة ربيع الإخوان بتخطيط فولر ومسرحية برنار (لورونار)، اليوم بعد ارتفاع منسوب الكراهية للغرب بعد حرب الإبادة في غزّة ولبنان، لا بدّ من منح فسحة للتخفيف من الكراهية والرفع من نسبة النّسيان.

لعلّه من غريب المفارقات أن حركة التحرر والديمقراطية والوعد بالتّقدم تقوده اليوم مجموعة التكفير التي يُعاد تأهيلها وصباغتها بعناية فائقة عبر ميديا الرّجعية، حرفة قديمة للفراقشة وقراصنة ذات الحوافر.. صباغة الحمير…