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صباغ يبحث مع نظيره العراقي تطورات الأوضاع في سورية وضرورة حشد الجهود العربية والإقليمية للتصدي للخطر الإرهابي

التقى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ في بغداد صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع والتطورات الخطيرة في سورية الناجمة عن الهجوم الإرهابي واسع النطاق الذي تشنه “جبهة النصرة ” هيئة “تحرير الشام” الإرهابية على محافظات حلب وإدلب وحماة.
وأكد الوزير صباغ أن هذه التطورات الخطيرة لا تشكل تهديداً لأمن سورية فقط، بل لأمن المنطقة ككل، مشدداً على ضرورة حشد كل الجهود العربية والإقليمية من أجل التصدي لهذا الخطر الإرهابي، وإعادة إرساء الأمن والاستقرار في سورية ومنع انتقاله إلى دول أخرى.
من جهته، أعرب وزير الخارجية العراقي عن قلق بلاده البالغ إزاء هذه التطورات، مشيراً إلى أن العراق يتابع المستجدات في سورية باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر وخطير على أمن واستقرار العراق بشكل خاص والمنطقة عموماً.

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