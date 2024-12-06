رئيس هيئة الحشد الشعبي: لا يمكن فصل أمن سورية عن العراق

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض أن سورية تمثل مجال العراق الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق، وكل من يقول غير ذلك واهم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الفياض قوله خلال كلمة الملتقى الأمني لوجهاء عشائر نينوى اليوم: إنه “لا يمكن للعراق غض الطرف عندما تتحكم بسورية الجماعات الإرهابية المدعومة بأجندات خارجية وتدخلات غربية، والترويج لعصابات “داعش”، مؤكداً أن العراق يريد سلامة الشعب السوري من الهجمات الإرهابية.

وأضاف: إن المجرم بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي سعى إلى توسيع الصراع في المنطقة من أجل تخفيف الضغط عن الكيان الصهيوني بعدوانه المستمر على قطاع غزة ولبنان.

وتابع: “إن يوم 7 تشرين الأول 2023 أودى بكل أحلام التطبيع، لذا عمد العدو إلى إبداء ردود واسعة تتخطى كل المقاييس، والمعركة الحقيقية هي بين الأمة وأعدائها الحقيقيين الذين يغتصبون الأرض، والذين يريدون تغيير الوعي لدى شعوبنا”.