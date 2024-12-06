أعداد كبيرة من مهجري حماة تصل طرطوس.. والمحافظة تقدم الدعم والاستجابة

تشرين- رفاه نيوف:

وصلت مساء أمس مئات الأسر المهجرة من محافظة حماة وبعض من أهالي حمص إلى محافظة طرطوس.

أمين عام محافظة طرطوس المهندس حسان حسن أكد لـ (تشرين) أنه متابعة للتطورات الأمنية والميدانية التي فرضها هجوم العصابات الإرهابية وداعميها على محافظتي حلب وحماة ووفود عدد كبير من أهالي هاتين المحافظتين إلى محافظة طرطوس، وجه محافظ طرطوس إلى جميع الوحدات الإدارية والجهات المعنية اعتباراً من أمس ٥ /١٢ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق مقتضيات المصلحة العامة وأقصى درجات المسؤولية لتقديم الخدمات الأساسية للوافدين من المحافظتين من خلال: تأمين أماكن إيواء مؤقتة بالتنسيق مع المجمعات التربوية لتخصيص مدارس كمراكز إيواء مؤقتة مع ضمان استمرار العملية التعليمية، والعمل على تأمين مستلزمات الإيواء الأساسية: الطعام – مياه الشرب – فرشات النوم والأغطية بالتعاون مع المجتمع المحلي و الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية.

ولفت حسن إلى أنه يتم إحصاء أعداد الوافدين بشكل دقيق لتأمين احتياجاتهم الإعاشية والخدمية والصحية، وتحديد الاحتياجات الإضافية والتنسيق مع المحافظة لتأمينها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة طرطوس على التخفيف من معاناة الوافدين وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.