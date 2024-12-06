الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويحذر من الصقيع في المرتفعات الجبلية

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2 – 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويستمر الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.