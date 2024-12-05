آخر الأخبارسياسة

القيادة العامة: الوحدات العسكرية المرابطة في حماة تعيد الانتشار والتموضع خارجها حفاظاً على أرواح المدنيين

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن الوحدات العسكرية المرابطة في مدينة حماة أعادت الانتشار ‏والتموضع خارج
وقالت القيادة العامة في بيان اليوم: على مدى الأيام الماضية، خاضت قواتنا المسلحة معارك ضارية لصد وإفشال ‏الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة ‏مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية.‏
وأضافت القيادة: خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية وارتقاء أعداد من ‏الشهداء في صفوف قواتنا تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر ‏كبيرة في صفوفهم.‏
وتابعت القيادة: وحفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت ‏الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة.‏
وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في البيان أنها ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي ‏دخلتها التنظيمات الإرهابية.‏

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

إجراءات حكومية لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق…

آخر الأخبار

إسناداً لجيشنا وبطولاته.. السوريون يشكلون جبهة إعلامية تتصدى لحرب التضليل وتوثق…

آخر الأخبار

عشيرة الزيادات الشعبانية: سورية ستخرج من هذه المعركة منتصرة لأنها صاحبة حق

آخر الأخبار

لمواجهة الآثار المدمرة على كوكبنا.. علماء يعتزمون إنتاج «لقاح للمناخ»‏

آخر الأخبار
القيادة العامة: الوحدات العسكرية المرابطة في حماة تعيد الانتشار والتموضع خارجها حفاظاً على أرواح المدنيين إجراءات حكومية لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها إسناداً لجيشنا وبطولاته.. السوريون يشكلون جبهة إعلامية تتصدى لحرب التضليل وتوثق ‏بالصوت والصورة حقائق الميدان عشيرة الزيادات الشعبانية: سورية ستخرج من هذه المعركة منتصرة لأنها صاحبة حق لمواجهة الآثار المدمرة على كوكبنا.. علماء يعتزمون إنتاج «لقاح للمناخ»‏ مبابي: أتحمل مسؤولية الهزيمة كاملة ‏وثّقوا ممارسات الإرهاب في المدينة... «تشرين» تنقل من حلب وأهلها شهادات الصمود والثقة بالهوية والانتماء حزب الحركة الشعبية التقدمية الموريتاني: ندعم سورية وجيشها في مواجهة الهجمات ‏الإرهابية خبراء يحذرون من الاستسلام للشائعات.. وقائع الميدان هي «القول الفصل» وخبراء ينصحون باختيار صحيح لمصادر المعلومات رئاسة مجلس الوزراء توافق على توصيات اللجنة الاقتصادية في مجال الخدمات والصحة ‏والكهرباء والزراعة