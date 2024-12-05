القيادة العامة: الوحدات العسكرية المرابطة في حماة تعيد الانتشار والتموضع خارجها حفاظاً على أرواح المدنيين

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن الوحدات العسكرية المرابطة في مدينة حماة أعادت الانتشار ‏والتموضع خارج

وقالت القيادة العامة في بيان اليوم: على مدى الأيام الماضية، خاضت قواتنا المسلحة معارك ضارية لصد وإفشال ‏الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة ‏مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية.‏

وأضافت القيادة: خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية وارتقاء أعداد من ‏الشهداء في صفوف قواتنا تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر ‏كبيرة في صفوفهم.‏

وتابعت القيادة: وحفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت ‏الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة.‏

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في البيان أنها ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي ‏دخلتها التنظيمات الإرهابية.‏