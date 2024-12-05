آخر الأخبارمحليات

إجراءات حكومية لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها

في إطار متابعة تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة حلب ومحيطها ونتيجة الأوضاع الأمنية السائدة فيها بسبب ‏هجوم العصابات الإرهابية المسلحة عليها، وحفاظاً وصوناً لحقوق المواطنين والمال العام وبناء على مقتضيات ‏المصلحة العامة.‏
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 3-12-2024 توصية اللجنة الاقتصادية ‏المتضمنة مقترحاتها لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها، وقرر.‏
تكليف وزير المالية بتوجيه مدير الجمارك العامة الإيعاز لمن يلزم للاستمرار بالسماح بمرور الحاويات الواصلة إلى ‏المرافئ البحرية والبضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية إلى إحدى الأمانات الداخلية لتلافي تراكمها -في حال رغبة ‏المستورد بذلك-على أن يتم التقيد بتخليص تلك البضائع لاحقاً وفقاً للأصول المتبعة وتبعاً لقرارات مصرف سورية ‏المركزي.‏
في سياق متصل، قرر المجلس خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الاقتصادية ‏المتضمنة مقترحاتها لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها.‏
تكليف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل لجنة تدخل سريع ودائمة الانعقاد برئاسة معاون الوزير المختص ‏وعضوية معاوني وزراء الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية ونائب حاكم مصرف سورية المركزي ‏ومدير عام مديرية الجمارك العامة ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية.‏
مهمة اللجنة متابعة المستجدات المتعلقة بالواقع الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة ولا سيما التي تؤثر على النشاط ‏الصناعي في محافظة حلب وموافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية بالمقترحات بهذا الشأن ولاسيما تلك المتعلقة بتبسيط ‏الإجراءات على صعيد التخليص الجمركي في المرافئ والمعابر البرية وتخزين البضائع وتسريع إجراءات عمليات ‏تمويل المستوردات ومعالجة جميع الإشكاليات التي تواجه إدخال مستوردات صناعيي وتجار محافظة حلب إلى البلد، ‏وكذلك عرض الحالات الخاصة والمقترحات بشأنها.‏

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

القيادة العامة: الوحدات العسكرية المرابطة في حماة تعيد الانتشار والتموضع خارجها…

آخر الأخبار

إسناداً لجيشنا وبطولاته.. السوريون يشكلون جبهة إعلامية تتصدى لحرب التضليل وتوثق…

آخر الأخبار

عشيرة الزيادات الشعبانية: سورية ستخرج من هذه المعركة منتصرة لأنها صاحبة حق

آخر الأخبار

لمواجهة الآثار المدمرة على كوكبنا.. علماء يعتزمون إنتاج «لقاح للمناخ»‏

آخر الأخبار
القيادة العامة: الوحدات العسكرية المرابطة في حماة تعيد الانتشار والتموضع خارجها حفاظاً على أرواح المدنيين إجراءات حكومية لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها إسناداً لجيشنا وبطولاته.. السوريون يشكلون جبهة إعلامية تتصدى لحرب التضليل وتوثق ‏بالصوت والصورة حقائق الميدان عشيرة الزيادات الشعبانية: سورية ستخرج من هذه المعركة منتصرة لأنها صاحبة حق لمواجهة الآثار المدمرة على كوكبنا.. علماء يعتزمون إنتاج «لقاح للمناخ»‏ مبابي: أتحمل مسؤولية الهزيمة كاملة ‏وثّقوا ممارسات الإرهاب في المدينة... «تشرين» تنقل من حلب وأهلها شهادات الصمود والثقة بالهوية والانتماء حزب الحركة الشعبية التقدمية الموريتاني: ندعم سورية وجيشها في مواجهة الهجمات ‏الإرهابية خبراء يحذرون من الاستسلام للشائعات.. وقائع الميدان هي «القول الفصل» وخبراء ينصحون باختيار صحيح لمصادر المعلومات رئاسة مجلس الوزراء توافق على توصيات اللجنة الاقتصادية في مجال الخدمات والصحة ‏والكهرباء والزراعة