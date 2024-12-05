إجراءات حكومية لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها

في إطار متابعة تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة حلب ومحيطها ونتيجة الأوضاع الأمنية السائدة فيها بسبب ‏هجوم العصابات الإرهابية المسلحة عليها، وحفاظاً وصوناً لحقوق المواطنين والمال العام وبناء على مقتضيات ‏المصلحة العامة.‏

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 3-12-2024 توصية اللجنة الاقتصادية ‏المتضمنة مقترحاتها لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها، وقرر.‏

تكليف وزير المالية بتوجيه مدير الجمارك العامة الإيعاز لمن يلزم للاستمرار بالسماح بمرور الحاويات الواصلة إلى ‏المرافئ البحرية والبضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية إلى إحدى الأمانات الداخلية لتلافي تراكمها -في حال رغبة ‏المستورد بذلك-على أن يتم التقيد بتخليص تلك البضائع لاحقاً وفقاً للأصول المتبعة وتبعاً لقرارات مصرف سورية ‏المركزي.‏

في سياق متصل، قرر المجلس خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الاقتصادية ‏المتضمنة مقترحاتها لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها.‏

تكليف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل لجنة تدخل سريع ودائمة الانعقاد برئاسة معاون الوزير المختص ‏وعضوية معاوني وزراء الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية ونائب حاكم مصرف سورية المركزي ‏ومدير عام مديرية الجمارك العامة ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية.‏

مهمة اللجنة متابعة المستجدات المتعلقة بالواقع الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة ولا سيما التي تؤثر على النشاط ‏الصناعي في محافظة حلب وموافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية بالمقترحات بهذا الشأن ولاسيما تلك المتعلقة بتبسيط ‏الإجراءات على صعيد التخليص الجمركي في المرافئ والمعابر البرية وتخزين البضائع وتسريع إجراءات عمليات ‏تمويل المستوردات ومعالجة جميع الإشكاليات التي تواجه إدخال مستوردات صناعيي وتجار محافظة حلب إلى البلد، ‏وكذلك عرض الحالات الخاصة والمقترحات بشأنها.‏