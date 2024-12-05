إسناداً لجيشنا وبطولاته.. السوريون يشكلون جبهة إعلامية تتصدى لحرب التضليل وتوثق بالصوت والصورة حقائق الميدان
تشرين- هبا علي أحمد:
بات واضحاً للقاصي والداني أن الحروب العسكرية لا بد أن تترافق مع حروب إعلامية- نفسية ضخمة وماكينات لترويج الأكاذيب والشائعات وتضخيم الأحداث بما يحقق المخططات الصهيونية – الأميركية.
كما بات واضحاً أن هذه استراتيجية تتبعها أميركا ومن لف لفيفها في صراعاتها التي تشعلها في منطقتنا، ولسبب واحد لا غير يرتكز على الانتصار إعلامياً في ظل السقوط الأميركي وحلفه عسكرياً وميدانياً.. ولن نذهب بعيداً في التاريخ.. فللأسف نجحت هذه الاستراتيجية في إسقاط ليبيا ومن قبلها العراق، حيث وجهت واشنطن ماكينة إعلامية ضخمة بهدف الترويج لسقوط ميداني بينما كان المقاتلون العراقيون والجيش العراقي يمتلكون الميدان، لكن سلاح الإعلام كان أمضى، وسرى الشأن ذاته في ليبيا.
وفي العراق، عندما فشل الأميركيون في معركة البصرة توجهوا إلى معركة المطار، إذ نفى وزير الإعلام حينها سعيد الصحاف في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة اقتراب القوات الأميركية من وسط بغداد، مؤكداً أن المعركة مستمرة وخسر الأميركيون حينها أكثر من نصف قواتهم، نتذكر جملته الشهيرة أن الأميركيين «ينتحرون بالآلاف على أسوار بغداد».. بعد ذاك الفشل وأثناء المؤتمر فجأة تحولت الكاميرات إلى الناحية الأخرى من بغداد وانتقلت الصورة إلى ناحية الكرخ، حيث يقع القصر الجمهوري العراقي، ونقلت الصورة مشهداً لجنود عراقيين يخلعون ملابسهم العسكرية، ويرمون بها في نهر دجلة، وعلى مقربة منهم دبابة تقترب بسرعة من ضفة النهر.
.. لكن بعدها أشارت المعلومات إلى احتلال المطار فكيف ذلك؟ فتشوا عن قناة «الجزيرة» تعرفون كيف ذلك، إذ تحدّث أحد شهود ذلك اليوم أنه سأل الصحاف عن المعلومات التي تشير إلى احتلال المطار، فرد الصحاف بأن هذه مجرد أكاذيب تطلقها قناة «الجزيرة» وبعض القنوات الأميركية.. وعلى النسق ذاته أسقطوا ليبيا إعلامياً.
ضخ إعلامي لإسقاط المدن إعلامياً في ظل التعثر الميداني للجماعات الإرهابية
هذه الخلفية والمقدمة ضرورية ولا بد منها لمعرفة ما يجري راهناً من حرب إعلامية احتلت مدينة حماة أمس – ريفاً ومدينة- منصاتها ومواقعها وباتت بحكم «الساقطة»، وكان من الممكن أن ننجر لما يبثه إعلامهم المغرض لولا أننا خبرناه في بداية الحرب 2011 ولم يجف حبر الذاكرة بعد، والغاية منها تحقيق السقوط الإعلامي في ظل التعثر الميداني للجماعات الإرهابية، وقد يكون في جانب منه أمر عمليات لتسليط الضوء على مدينة بعينها وحي بعينه للسيطرة عليه لاحقاً، ولا ننكر أنهم قد يسيطرون لبعض الوقت لكن الفكرة الأساس بالتثبيت، حيث لم يتمكنوا من التثبيت أبداً في أي مدينة أو منطقة، وطبيعة الحروب أن تكون المعارك بين كر وفر، وبالتالي نحن في سياق استمرار الدفاع والتصدي للهجمات الإرهابية.
وفي سياق الضخ الإعلامي المضلل والترويع النفسي الذي يتواصل حول حماة، أكّد مصدر عسكري أنّ لا صحة للأنباء التي توردها مصادر الإرهابيين حول وصولهم إلى منطقة جسر المزراب أو دخولهم أي حي من أحياء مدينة حماة، وجميع قواتنا بعرباتها وآلياتها المنتشرة على أطراف المدينة تتمركز في نقاط متقدمة وتشكل خطوطاً دفاعية منيعة في مواجهة أي محاولة تسلل للإرهابيين.
وتحدّثت مصادر عن أن الجيش العربي السوري صدّ هجوماً للمسلحين وهو يثبت نقاطه في منطقتي جسر المزارب والصواعق.
وعسكرياً – حسب معلومات – قد تطول فترة ساحات القتال وهو الأسلوب الذي تتبعه وحدات الجيش الآن حتى يفقد العدو زخم هجومه.. وهو أسلوب متّبع في كل المدارس العسكرية.. المناورة الواسعة بالنيران، ثم المناورة الأكبر بالقوّات، بين سحب هنا ثم تعزيز هناك، إلى استخدام الغزارة النارية في قصف لوجيستيات العدو من طرق إمداد وأرتال متدفقة وغيرها.
وقد يدخل الجيش ويُحرّر بلدة، لكن لبعض عمليات التمشيط أو لاستهداف فلول منسحبة للإرهابيين وليس للتثبيت، فالتثبيت مختلف جذريّاً عن الدخول والانسحاب (للمناورة).
تشكيل جبهة إعلامية رديفة للمعارك العسكرية الدائرة على الأرض
طبعاً معركة الصورة التي تخاض حالياً لن تتوقف على حماة، فبالأمس حماة واليوم يشيعون عن سيطرة الإرهابيين على طريق الرستن – تلبيسة – حماة رغم أن الطريق آمن حسب المعلومات، كما ذكرنا قد تحدث بعض الاختراقات لكن المعارك كرّ وفر، وقد تتحدث تلك القنوات عن دمشق ودرعا وحمص وغيرها، رغم أنه بات واضحاً وباعتراف أحدهم على تلك القنوات «أن مجموعة معينة تجمع بعضها وتصور في حي ما وتقول إنها دخلت إلى حماة».
ولأن المعركة إعلامية- نفسية إلى جانب كونها سياسية- عسكرية، كان من الضروري المواجهة بالأدوات نفسها، حيث تصدى السوريون من أبناء محافظة حماة تحديداً للمهمة وشكّلوا جبهة إعلامية رديفة للمعارك العسكرية الدائرة على الأرض وللبيانات التي يصدرها الجيش التي تنفي كل ما يروج له الإعلام المعادي الذي يندرج ضمن نطاق الحرب النفسية للتهويل والترهيب.
وشاهدنا الكثير من الفيديوهات التي تُسقط زيف ادعاءاتهم كما شاهدنا مدينة حماة آمنة مستقرة، رغم بساطة الإمكانيات الإعلامية مقابل ضخامة الآلة الإعلامية التي يمتلكها العدو، إلى جانب الصورة الحقيقية التي نقلها وينقلها مراسلو قنواتنا الإعلامية وننقلها بدورنا عبّر الأخبار والتقارير.
كما بثت قناة «الميادين» مشاهد من داخل مدينة حماة توثق عدم دخول الجماعات المسلحة إلى المدينة على عكس ما يروجه بعض الإعلام، وأكدت أن الجيش العربي السوري يستهدف خطوط إمداد متأخرة للمسلحين في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، في المقابل وصل المزيد من التعزيزات إلى جبهة مدينة حماة وريفها الشمالي.
تخبط كبير في صفوف الإرهابيين بعد فشل هجوم كبير لهم في جبل زين العابدين
وفيما كانت وسائل الإعلام المعادية تتحدث عن سيطرة على مدينة حماة، كان الإرهابيون على موعد مع كمين للجيش العربي السوري على محور جبل زين العابدين الاستراتيجي في ريف حماة الشمالي أوقع ما يتجاوز 300 قتيل من الإرهابيين، ومن ثم أحكم الجيش سيطرته بشكل كامل على الجبل.
وأكّدت مصادر ميدانية من مدينة حماة أنّ الإرهابيين على الرغم من استخدامهم المسيّرات ومختلف صنوف الأسلحة فشلوا وتكبدوا خسائر ضخمة في المدينة.
وتحدثت المصادر عن تخبط كبير وانسحابات في صفوف الإرهابيين بعد فشل هجوم كبير لهم في جبل زين العابدين، موضحة أن الإرهابيين من قوات النخبة فيما يسمى «العصائب الحمراء» وقعوا في كمين للجيش العربي السوري في جبل زين العابدين، لافتةً إلى أن معركة حماة من أضخم المعارك التي نفذها الإرهابيون منذ بدء الهجوم قبل أيام واستخدموا فيها المسيّرات ومختلف صنوف الأسلحة.
وبيّنت أن تبعات هذه المعركة ستمتد إلى الجبهات الموازية في ريف حماة في الساعات القادمة، بعد مقتل أعداد كبيرة من المسلحين.
في الأثناء يواصل الجيش العربي السوري عمليات التصدي للإرهابيين في مختلف المحاور التي تدور فيها اشتباكات، بالتزامن دمر الطيران الحربي السوري- الروسي المشترك وحوامات الدعم الناري أعداداً كبيرة من آليات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي، أدت إلى مقتل عشرات الإرهابيين، في حين يعمل الجيش على تعزيز خطوط قواته المدافعة في ذلك الاتجاه.
على جبهة دير الزور، دارت اشتباكات خفيفة فجر اليوم في الريف الشمالي الغربي بين وحدات الجيش والقوات الرديفة والأهالي مع ما يسمى «مجلس دير الزور العسكري» التابع لميليشيا «قسد» الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأميركي، وتزامنت الاشتباكات مع رمايات مدفعية نفذتها وحدات الجيش باتجاه مواقع ونقاط انتشار «قسد» على الضفة الثانية لنهر الفرات قبل عودة الهدوء إلى المنطقة.
وتحدّثت مصادر عن أن الأميركيين تنصلوا من الهجوم على القرى الـ7 في ريف دير الزور الشمالي والذي شنته الميليشيا فجر الثلاثاء بسبب صمود المدافعين عنها من الجيش والعشائر.