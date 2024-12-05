إسناداً لجيشنا وبطولاته.. السوريون يشكلون جبهة إعلامية تتصدى لحرب التضليل وتوثق ‏بالصوت والصورة حقائق الميدان

تشرين- هبا علي أحمد: ‏

بات واضحاً للقاصي والداني أن الحروب العسكرية لا بد أن تترافق مع حروب إعلامية- نفسية ‏ضخمة وماكينات لترويج الأكاذيب والشائعات وتضخيم الأحداث بما يحقق المخططات ‏الصهيونية – الأميركية.‏

كما بات واضحاً أن هذه استراتيجية تتبعها أميركا ومن لف لفيفها في صراعاتها التي تشعلها في ‏منطقتنا، ولسبب واحد لا غير يرتكز على الانتصار إعلامياً في ظل السقوط الأميركي وحلفه ‏عسكرياً وميدانياً..‏ ولن نذهب بعيداً في التاريخ.. فللأسف نجحت هذه الاستراتيجية في إسقاط ليبيا ومن قبلها ‏العراق، حيث وجهت واشنطن ماكينة إعلامية ضخمة بهدف الترويج لسقوط ميداني بينما كان ‏المقاتلون العراقيون والجيش العراقي يمتلكون الميدان، لكن سلاح الإعلام كان أمضى، وسرى ‏الشأن ذاته في ليبيا.‏

وفي العراق، عندما فشل الأميركيون في معركة البصرة توجهوا إلى معركة المطار، إذ نفى ‏وزير الإعلام حينها سعيد الصحاف في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة اقتراب القوات ‏الأميركية من وسط بغداد، مؤكداً أن المعركة مستمرة وخسر الأميركيون حينها أكثر من ‏نصف قواتهم، نتذكر جملته الشهيرة أن الأميركيين «ينتحرون بالآلاف على أسوار بغداد».. ‏بعد ذاك الفشل وأثناء المؤتمر فجأة تحولت الكاميرات إلى الناحية الأخرى من بغداد وانتقلت ‏الصورة إلى ناحية الكرخ، حيث يقع القصر الجمهوري العراقي، ونقلت الصورة مشهداً لجنود ‏عراقيين يخلعون ملابسهم العسكرية، ويرمون بها في نهر دجلة، وعلى مقربة منهم دبابة ‏تقترب بسرعة من ضفة النهر.‏

‏.. لكن بعدها أشارت المعلومات إلى احتلال المطار فكيف ذلك؟ فتشوا عن قناة «الجزيرة» ‏تعرفون كيف ذلك، إذ تحدّث أحد شهود ذلك اليوم أنه سأل الصحاف عن المعلومات التي تشير ‏إلى احتلال المطار، فرد الصحاف بأن هذه مجرد أكاذيب تطلقها قناة «الجزيرة» وبعض ‏القنوات الأميركية.. وعلى النسق ذاته أسقطوا ليبيا إعلامياً.‏

ضخ إعلامي لإسقاط المدن إعلامياً في ظل التعثر الميداني للجماعات الإرهابية ‏

هذه الخلفية والمقدمة ضرورية ولا بد منها لمعرفة ما يجري راهناً من حرب إعلامية احتلت ‏مدينة حماة أمس – ريفاً ومدينة- منصاتها ومواقعها وباتت بحكم «الساقطة»، وكان من ‏الممكن أن ننجر لما يبثه إعلامهم المغرض لولا أننا خبرناه في بداية الحرب 2011 ولم يجف ‏حبر الذاكرة بعد، والغاية منها تحقيق السقوط الإعلامي في ظل التعثر الميداني للجماعات ‏الإرهابية، وقد يكون في جانب منه أمر عمليات لتسليط الضوء على مدينة بعينها وحي بعينه ‏للسيطرة عليه لاحقاً، ولا ننكر أنهم قد يسيطرون لبعض الوقت لكن الفكرة الأساس بالتثبيت، ‏حيث لم يتمكنوا من التثبيت أبداً في أي مدينة أو منطقة، وطبيعة الحروب أن تكون المعارك ‏بين كر وفر، وبالتالي نحن في سياق استمرار الدفاع والتصدي للهجمات الإرهابية.‏

وفي سياق الضخ الإعلامي المضلل والترويع النفسي الذي يتواصل حول حماة، أكّد مصدر ‏عسكري أنّ لا صحة للأنباء التي توردها مصادر الإرهابيين حول وصولهم إلى منطقة جسر ‏المزراب أو دخولهم أي حي من أحياء مدينة حماة، وجميع قواتنا بعرباتها وآلياتها المنتشرة ‏على أطراف المدينة تتمركز في نقاط متقدمة وتشكل خطوطاً دفاعية منيعة في مواجهة أي ‏محاولة تسلل للإرهابيين.‏

وتحدّثت مصادر عن أن الجيش العربي السوري صدّ هجوماً للمسلحين وهو يثبت نقاطه في ‏منطقتي جسر المزارب والصواعق.‏

وعسكرياً – حسب معلومات – قد تطول فترة ساحات القتال وهو الأسلوب الذي تتبعه وحدات ‏الجيش الآن حتى يفقد العدو زخم هجومه.. وهو أسلوب متّبع في كل المدارس العسكرية.. ‏المناورة الواسعة بالنيران، ثم المناورة الأكبر بالقوّات، بين سحب هنا ثم تعزيز هناك، إلى ‏استخدام الغزارة النارية في قصف لوجيستيات العدو من طرق إمداد وأرتال متدفقة وغيرها.‏

وقد يدخل الجيش ويُحرّر بلدة، لكن لبعض عمليات التمشيط أو لاستهداف فلول منسحبة ‏للإرهابيين وليس للتثبيت، فالتثبيت مختلف جذريّاً عن الدخول والانسحاب (للمناورة).‏

‏ تشكيل جبهة إعلامية رديفة للمعارك العسكرية الدائرة على الأرض

طبعاً معركة الصورة التي تخاض حالياً لن تتوقف على حماة، فبالأمس حماة واليوم يشيعون ‏عن سيطرة الإرهابيين على طريق الرستن – تلبيسة – حماة رغم أن الطريق آمن حسب ‏المعلومات، كما ذكرنا قد تحدث بعض الاختراقات لكن المعارك كرّ وفر، وقد تتحدث تلك ‏القنوات عن دمشق ودرعا وحمص وغيرها، رغم أنه بات واضحاً وباعتراف أحدهم على تلك ‏القنوات «أن مجموعة معينة تجمع بعضها وتصور في حي ما وتقول إنها دخلت إلى حماة».‏

ولأن المعركة إعلامية- نفسية إلى جانب كونها سياسية- عسكرية، كان من الضروري ‏المواجهة بالأدوات نفسها، حيث تصدى السوريون من أبناء محافظة حماة تحديداً للمهمة وشكّلوا ‏جبهة إعلامية رديفة للمعارك العسكرية الدائرة على الأرض وللبيانات التي يصدرها الجيش ‏التي تنفي كل ما يروج له الإعلام المعادي الذي يندرج ضمن نطاق الحرب النفسية للتهويل ‏والترهيب.‏

وشاهدنا الكثير من الفيديوهات التي تُسقط زيف ادعاءاتهم كما شاهدنا مدينة حماة آمنة مستقرة، ‏رغم بساطة الإمكانيات الإعلامية مقابل ضخامة الآلة الإعلامية التي يمتلكها العدو، إلى جانب ‏الصورة الحقيقية التي نقلها وينقلها مراسلو قنواتنا الإعلامية وننقلها بدورنا عبّر الأخبار ‏والتقارير.‏

كما بثت قناة «الميادين» مشاهد من داخل مدينة حماة توثق عدم دخول الجماعات المسلحة إلى ‏المدينة على عكس ما يروجه بعض الإعلام، وأكدت أن الجيش العربي السوري يستهدف ‏خطوط إمداد متأخرة للمسلحين في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، في المقابل وصل ‏المزيد من التعزيزات إلى جبهة مدينة حماة وريفها الشمالي.‏

‏ تخبط كبير في صفوف الإرهابيين بعد فشل هجوم كبير لهم في جبل زين العابدين

وفيما كانت وسائل الإعلام المعادية تتحدث عن سيطرة على مدينة حماة، كان الإرهابيون على ‏موعد مع كمين للجيش العربي السوري على محور جبل زين العابدين الاستراتيجي في ريف ‏حماة الشمالي أوقع ما يتجاوز 300 قتيل من الإرهابيين، ومن ثم أحكم الجيش سيطرته بشكل ‏كامل على الجبل.‏

وأكّدت مصادر ميدانية من مدينة حماة أنّ الإرهابيين على الرغم من استخدامهم المسيّرات ‏ومختلف صنوف الأسلحة فشلوا وتكبدوا خسائر ضخمة في المدينة.‏

وتحدثت المصادر عن تخبط كبير وانسحابات في صفوف الإرهابيين بعد فشل هجوم كبير لهم ‏في جبل زين العابدين، موضحة أن الإرهابيين من قوات النخبة فيما يسمى «العصائب ‏الحمراء» وقعوا في كمين للجيش العربي السوري في جبل زين العابدين، لافتةً إلى أن معركة حماة ‏من أضخم المعارك التي نفذها الإرهابيون منذ بدء الهجوم قبل أيام واستخدموا فيها المسيّرات ‏ومختلف صنوف الأسلحة.‏

وبيّنت أن تبعات هذه المعركة ستمتد إلى الجبهات الموازية في ريف حماة في الساعات ‏القادمة، بعد مقتل أعداد كبيرة من المسلحين.‏

في الأثناء يواصل الجيش العربي السوري عمليات التصدي للإرهابيين في مختلف المحاور ‏التي تدور فيها اشتباكات، بالتزامن دمر الطيران الحربي السوري- الروسي المشترك وحوامات ‏الدعم الناري أعداداً كبيرة من آليات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي، أدت إلى مقتل ‏عشرات الإرهابيين، في حين يعمل الجيش على تعزيز خطوط قواته المدافعة في ذلك الاتجاه. ‏

على جبهة دير الزور، دارت اشتباكات خفيفة فجر اليوم في الريف الشمالي الغربي بين ‏وحدات الجيش والقوات الرديفة والأهالي مع ما يسمى «مجلس دير الزور العسكري» التابع ‏لميليشيا «قسد» الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأميركي، وتزامنت الاشتباكات مع رمايات مدفعية ‏نفذتها وحدات الجيش باتجاه مواقع ونقاط انتشار «قسد» على الضفة الثانية لنهر الفرات قبل ‏عودة الهدوء إلى المنطقة. ‏

وتحدّثت مصادر عن أن الأميركيين تنصلوا من الهجوم على القرى الـ7 في ريف دير الزور ‏الشمالي والذي شنته الميليشيا فجر الثلاثاء بسبب صمود المدافعين عنها من الجيش والعشائر.