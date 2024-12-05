عشيرة الزيادات الشعبانية: سورية ستخرج من هذه المعركة منتصرة لأنها صاحبة حق
تشرين – خليل اقطيني :
أكدت عشيرة الزيادات الشعبانية أنّ سورية قيادة وشعباً وجيشاً ستخرج من هذه المعركة منتصرة، لأنها صاحبة حق ومُعتدىً عليها.
وأعلنت العشيرة في بيان صدر عن الشيخ حسن الحفيان أحد مشايخها باسم أبنائها وأعيانها ووجهائها وتلقت «تشرين» نسخة منه وقوفها «صفاً واحداً مع الجيش العربي السوري البطل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد».
وباركت العشيرة في بيانها التضحيات الكبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة وصمودها الأسطوري في المعارك الضارية التي تخوضها في ريف محافظة حماة الشمالي ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، مكبدة إياها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، ومسطرة أروع الملاحم البطولية دفاعاً عن الوطن والشعب والأرض والعرض.
وأكدت العشيرة أنّ تضحيات شعبنا وجيشنا ودماء الشهداء لن تذهب هدراً، وستكتب بأحرف من نور نصر سورية على الإرهاب وداعميه الأميركان والصهاينة والنظام الأردوغاني العثماني الجديد، وسيذهب العدوان وممولوه وداعموه إلى مزابل التاريخ، مشكلاً وصمة عار على جبين أولئك الخونة الإرهابيين الذين باعوا وطنهم وترابهم للأعداء.
ووجهت التحية إلى الدول الشقيقة والصديقة على دعمها لسورية، ووقوفها إلى جانبها ضد الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها.