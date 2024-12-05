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عشيرة الزيادات الشعبانية: سورية ستخرج من هذه المعركة منتصرة لأنها صاحبة حق

تشرين – خليل اقطيني : ‏
أكدت عشيرة الزيادات الشعبانية أنّ سورية قيادة وشعباً وجيشاً ستخرج من هذه المعركة ‏منتصرة، لأنها صاحبة حق ومُعتدىً عليها. ‏
وأعلنت العشيرة في بيان صدر عن الشيخ حسن الحفيان أحد مشايخها باسم أبنائها وأعيانها ‏ووجهائها وتلقت «تشرين» نسخة منه وقوفها «صفاً واحداً مع الجيش العربي السوري البطل ‏بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد». ‏
وباركت العشيرة في بيانها التضحيات الكبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة وصمودها الأسطوري ‏في المعارك الضارية التي تخوضها في ريف محافظة حماة الشمالي ضد المجموعات ‏الإرهابية المسلحة، مكبدة إياها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، ومسطرة أروع الملاحم ‏البطولية دفاعاً عن الوطن والشعب والأرض والعرض. ‏
وأكدت العشيرة أنّ تضحيات شعبنا وجيشنا ودماء الشهداء لن تذهب هدراً، وستكتب بأحرف ‏من نور نصر سورية على الإرهاب وداعميه الأميركان والصهاينة والنظام الأردوغاني ‏العثماني الجديد، وسيذهب العدوان وممولوه وداعموه إلى مزابل التاريخ، مشكلاً وصمة عار ‏على جبين أولئك الخونة الإرهابيين الذين باعوا وطنهم وترابهم للأعداء. ‏
ووجهت التحية إلى الدول الشقيقة والصديقة على دعمها لسورية، ووقوفها إلى جانبها ضد ‏الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها.‏

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