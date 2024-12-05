مبابي: أتحمل مسؤولية الهزيمة كاملة

علق كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على هزيمة فريقه (1-2) أمام أتلتيك بيلباو، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 16 من الليجا، في معقل الفريق الباسكي “سان ماميس”.

وأهدر اللاعب الفرنسي ركلة جزاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أتلتيك بيلباو (1-0).. وهو نفس السيناريو الذي حدث الأسبوع الماضي، في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ونشر مبابي رسالة عبر حسابه على “إنستجرام”، قال فيها: “نتيجة سيئة.. ارتكبت خطأ كبيرا في مباراة، كانت كل تفاصيلها مهمة للغاية”.

وأضاف: “أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.. إنها لحظة صعبة، لكنها الأنسب لتغيير هذه الوضعية، وإظهار من أكون”.

وتعد هذه الهزيمة الثانية لريال مدريد في الليجا، هذا الموسم، بعد السقوط (4-0) ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة 11.

وبهذه الخسارة، يتجمد رصيد الميرينجي عند 33 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليجا، بفارق 4 نقاط عن البلوجرانا المتصدر، الذي لعب مباراة أكثر، بينما رفع بيلباو رصيده إلى 29 نقطة، في المركز الرابع.