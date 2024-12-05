وثّقوا ممارسات الإرهاب في المدينة… «تشرين» تنقل من حلب وأهلها شهادات الصمود والثقة بالهوية والانتماء
حلب – تشرين:
لا يمكن أن نفقد إيماننا بمدينتنا، ولا بجيشنا الذي سيسطر تحريراً مجيداً ثانياً لحلب.. ولا يمكن أن نفقد إيماننا بعزيمتنا وهمتنا دائماً وأبداً على إعادة مدينتنا عامرة تنبض حياةً وقوةً من جديد في ظل الدولة السورية التي تواجه وتحارب الإرهاب وداعميه ومموليه منذ 14 عاماً.
هذا ما يقوله حلبيون لـ«تشرين» غادروا مدينتهم مجبرين مكرهين بفعل الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حلب، مدينة وريفاً، في 27 تشرين الثاني الماضي، مع عدة مناطق أخرى في محافظة إدلب، بينما يُصعّد الإرهابيون هجماتهم في محافظة حماة.
إيماننا لا يتزعزع بجيشنا الذي سيسطر تحريراً مجيداً ثانياً لحلب
عشرات الآلاف من أهل حلب غادروا إلى محافظات سورية أخرى، تركوا قلوبهم في مدينتهم التي حولها الإرهابيون إلى سجن لأهلها، كما يقولون، بعدما كانت حاضرة التنمية والاقتصاد، وهي الشهيرة بحب أهلها للعمل والحياة، لكنهم بالمقابل يؤكدون أنهم يحملون معهم الأمل والثقة بالعودة القريبة، وأن جيشنا الباسل لا بد منتصر، وهو سيعيد حلب محررة منتصرة.
إن أهل حلب، ممن أجبروا على الرحيل أو من بقوا في المدينة يشهدون يومياً ممارسات المجموعات الإرهابية، هم أكثر من يوثق، وهم الأصدق في وصف المشهد، وما يجري، لأنهم أصحاب الأرض، ومن يعتدي عليهم أجنبي لا يعرف من حلب إلا اسمها، وما علّمه إياه تحالف الشرور والعدوان.
في نزوحهم الثاني في هذا الشتاء القاسي، لا بد أن يمروا بقوات الجيش ويشهدوا كيف تربض في الميدان وتستعد، تخطيطاً وتحضيراً، باتجاه المعركة الكبرى لتحرير حلب، وهذا مدعاة اطمئنان يعزز الثقة بأن العودة قريبة.
ويتحدث النازحون لـ«تشرين» كيف اتخذ المسلحون الإرهابيون أهالي حلب رهينة ودروعاً بشرية، وكيف استشهد مدير البحوث العلمية الدكتور يروانت أرسلانيان برصاص الإرهاب.. يقولون: إن المسلحين يستخدمون الرافعات لإغلاق الطرق بالألواح الإسمنتية لمنع الجيش من التقدم وتحرير المدينة، بينما يتحدث ناشطون إعلاميون عن اقتحام المسلحين دوائر حكومية وعسكرية وتدميرها، وعن مهاجمتهم الأحياء، وإجبار الأهالي على البقاء حبيسي منازلهم وإلا مصيرهم القتل.
طريق النزوح
آلاف العائلات الحلبية نزحت إلى حماة واللاذقية وطرطوس ودمشق «بعض التقديرات تشير إلى نزوح مليون حلبي، بينما بقي مليونان تحت رحمة المجموعات الإرهابية»، فيما الإرهابيون يجوبون الشوارع بسياراتهم يهددون ويتوعدون من بقي بمكبرات الصوت، ويتبجحون بنشر كل ذلك على الفضائيات ومواقع «السوشيل ميديا»، بزعم تأكيد سيطرتهم على حلب، بينما هم واقعياً يؤكدون إرهابهم بالصوت والصورة، ويعممونه إعلامياً برسائل تهديد لكل الشعب السوري.
بعض العائلات نزحت سيراً على الأقدام حاملة ما تيسر لها من حاجات أساسية لا بد منها في رحلة النزوح.. طريق خناصر- أثريا «شرق حلب»، الذي بات يسمى طريق النزوح، يشهد أيضاً آخرين يعودون إلى المدينة رغم المخاطر الشديدة، بحثاً عن أحبة لهم، كما يقول نازحون تحدثت معهم «تشرين» على طريق النزوح.
أما طريق خناصر بالعموم فهو بمنزلة ممر إسعافي لحلب في حال قطع الطريق الدولي «حلب- دمشق» من الفصائل الإرهابية، هذا الطريق الذي تحول إلى طريق باتجاهين نزوح وعودة، فهناك من النازحين كما ذكرنا من يختار العودة بحثاً عن أحبة أو البقاء.. وهنا يتقاطع طريق الخارجين والعائدين بصمت يخرقه بين حين وآخر صوت سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى أقرب مستشفى.
يقول عبود أبو سمرة «48 عاماً» الذي نزح مع عائلته: لا نشعر بالأمان في ظل وجود الفصائل الإرهابية المسلحة، خرجنا على أمل أن يحررها الجيش في أقرب وقت ممكن.
أما مازن سمير «21 عاماً» الطالب الجامعي فكان ينتظر سيارة تقله إلى منطقة آمنة، يقول: الطريق مزدحم، إنه الأكثر أماناً، فقدنا كل شيء، هذا الطريق بات يروي حكايات وحكايات عن معاناة أهل حلب.
في حين تشير فاطمة محمود، المرأة الخمسينية، بإصبعها نحو السماء، بينما تسير مع عائلتها على طريق النزوح، وتؤكد أنهم ليسوا خائفين، فتقول: لماذا نخاف؟.. بفضل الله نحن السوريين لا نخاف مادام الله معنا ولدينا جيش قادر على إعادة حلب وطرد الإرهاب منها.
استهداف الأقليات
أخطر وأقذر وأخبث ما يفعله الإرهابيون في كل زمان ومكان هو استهداف الأقليات، وهذا ما فعله الإرهابيون في سورية منذ بدء الحرب الإرهابية مطلع عام 2011، وما يفعلونه في حلب، ومناطق الشمال التي استهدفوها، وهم في ذلك يسعون إلى تحقيق هدفين: ترويع الأقليات وفي الوقت نفسه تحريضها على الدولة بزعم عجزها عن تأمين الحماية لها.
لكن أهل سورية خبروا هذا الاستهداف لعقد ونصف العقد، وهم الأقدر على الرد عليه ومواجهته بتكاتفهم ووحدتهم، هذا الاستهداف لا يخفيه الإرهابيون، فهم ينشرونه في فيديوهات لزرع أكبر قدر من الترهيب في النفوس، ودفع الناس باتجاه خيارات خاطئة.
نهب إرهابيو «النصرة» وغيرها أرزاق الناس وبيوتهم والبنوك والمحال التجارية
يتحدث الإعلامي مناف أبو صعب من مدينة حلب لـ«تشرين» كيف نهب إرهابيو «النصرة» وغيرها أرزاق الناس وبيوتهم، والبنوك والمحال التجارية، إلى جانب تضرر المرافق والخدمات العامة، التعليم والرعاية الصحية والكهرباء وبما يجعل أهل حلب بمأساة مضاعفة تحت رحمة هؤلاء الإرهابيين.
أهل حلب
الدكتور الجامعي محمد أبو الخير يعود إلى التحرير الأول، ويؤكد أن أهل حلب شجعان يحبون الحياة، وعندما عادوا إلى حلب بعد تحريرها أعادوا بناء حياتهم من جديد الاجتماعية والاقتصادية، ولن يترددوا في فعل الشيء نفسه وبالهمة والإصرار والشجاعة نفسها.
ويرى المحلل السياسي محمد هويدي في تصريح لـ«تشرين» أن حلب، التي كانت لعقود رمزاً للصمود والازدهار الاقتصادي، تواجه الآن تحدياً جديداً بهذه الهجمة الإرهابية الجديدة، مؤكداً أنه لا يمكن فصلها عن المخططات الأوسع التي تستهدف المنطقة، لاسيما بوجود النظام التركي ومشروعه العثماني الذي يستهدف سورية بشكل أساسي.. إلى جانب المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف تفكيك سورية وإضعافها كجزء مما يسمى «مشروع الشرق الأوسط الجديد».