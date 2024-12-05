‏وثّقوا ممارسات الإرهاب في المدينة… «تشرين» تنقل من حلب وأهلها شهادات الصمود والثقة بالهوية والانتماء

حلب – تشرين:

لا يمكن أن نفقد إيماننا بمدينتنا، ولا بجيشنا الذي سيسطر تحريراً مجيداً ثانياً لحلب.. ولا يمكن ‏أن نفقد إيماننا بعزيمتنا وهمتنا دائماً وأبداً على إعادة مدينتنا عامرة تنبض حياةً وقوةً من جديد ‏في ظل الدولة السورية التي تواجه وتحارب الإرهاب وداعميه ومموليه منذ 14 عاماً.‏

هذا ما يقوله حلبيون لـ«تشرين» غادروا مدينتهم مجبرين مكرهين بفعل الهجوم الإرهابي ‏الذي تعرضت له حلب، مدينة وريفاً، في 27 تشرين الثاني الماضي، مع عدة مناطق أخرى ‏في محافظة إدلب، بينما يُصعّد الإرهابيون هجماتهم في محافظة حماة.‏

إيماننا لا يتزعزع بجيشنا الذي سيسطر تحريراً مجيداً ثانياً لحلب

عشرات الآلاف من أهل حلب غادروا إلى محافظات سورية أخرى، تركوا قلوبهم في مدينتهم ‏التي حولها الإرهابيون إلى سجن لأهلها، كما يقولون، بعدما كانت حاضرة التنمية والاقتصاد، وهي ‏الشهيرة بحب أهلها للعمل والحياة، لكنهم بالمقابل يؤكدون أنهم يحملون معهم الأمل والثقة ‏بالعودة القريبة، وأن جيشنا الباسل لا بد منتصر، وهو سيعيد حلب محررة منتصرة. ‏

إن أهل حلب، ممن أجبروا على الرحيل أو من بقوا في المدينة يشهدون ‏يومياً ممارسات المجموعات الإرهابية، هم أكثر من يوثق، وهم الأصدق في وصف المشهد، وما ‏يجري، لأنهم أصحاب الأرض، ومن يعتدي عليهم أجنبي لا يعرف من حلب إلا اسمها، وما ‏علّمه إياه تحالف الشرور والعدوان.‏

في نزوحهم الثاني في هذا الشتاء القاسي، لا بد أن يمروا بقوات الجيش ويشهدوا كيف تربض ‏في الميدان وتستعد، تخطيطاً وتحضيراً، باتجاه المعركة الكبرى لتحرير حلب، وهذا مدعاة ‏اطمئنان يعزز الثقة بأن العودة قريبة. ‏

ويتحدث النازحون لـ«تشرين» كيف اتخذ المسلحون الإرهابيون أهالي حلب رهينة ودروعاً ‏بشرية، وكيف استشهد مدير البحوث العلمية الدكتور يروانت أرسلانيان برصاص الإرهاب.. ‏يقولون: إن المسلحين يستخدمون الرافعات لإغلاق الطرق بالألواح الإسمنتية لمنع الجيش من ‏التقدم وتحرير المدينة، بينما يتحدث ناشطون إعلاميون عن اقتحام المسلحين دوائر حكومية ‏وعسكرية وتدميرها، وعن مهاجمتهم الأحياء، وإجبار الأهالي على البقاء حبيسي منازلهم وإلا ‏مصيرهم القتل.‏

طريق النزوح

آلاف العائلات الحلبية نزحت إلى حماة واللاذقية وطرطوس ودمشق «بعض التقديرات تشير ‏إلى نزوح مليون حلبي، بينما بقي مليونان تحت رحمة المجموعات الإرهابية»، فيما ‏الإرهابيون يجوبون الشوارع بسياراتهم يهددون ويتوعدون من بقي بمكبرات الصوت، ‏ويتبجحون بنشر كل ذلك على الفضائيات ومواقع «السوشيل ميديا»، بزعم تأكيد سيطرتهم ‏على حلب، بينما هم واقعياً يؤكدون إرهابهم بالصوت والصورة، ويعممونه إعلامياً برسائل ‏تهديد لكل الشعب السوري.‏

بعض العائلات نزحت سيراً على الأقدام حاملة ما تيسر لها من حاجات أساسية لا بد منها في ‏رحلة النزوح.. طريق خناصر- أثريا «شرق حلب»، الذي بات يسمى طريق النزوح، يشهد ‏أيضاً آخرين يعودون إلى المدينة رغم المخاطر الشديدة، بحثاً عن أحبة لهم، كما يقول نازحون ‏تحدثت معهم «تشرين» على طريق النزوح.‏

أما طريق خناصر بالعموم فهو بمنزلة ممر إسعافي لحلب في حال قطع الطريق الدولي ‌‏«حلب- دمشق» من الفصائل الإرهابية، هذا الطريق الذي تحول إلى طريق باتجاهين ‏نزوح وعودة، فهناك من النازحين كما ذكرنا من يختار العودة بحثاً عن أحبة أو البقاء.. وهنا ‏يتقاطع طريق الخارجين والعائدين بصمت يخرقه بين حين وآخر صوت سيارة إسعاف تنقل ‏جرحى إلى أقرب مستشفى. ‏

يقول عبود أبو سمرة «48 عاماً» الذي نزح مع عائلته: لا نشعر بالأمان في ظل وجود ‏الفصائل الإرهابية المسلحة، خرجنا على أمل أن يحررها الجيش في أقرب وقت ممكن.‏

أما مازن سمير «21 عاماً» الطالب الجامعي فكان ينتظر سيارة تقله إلى منطقة آمنة، يقول: ‏الطريق مزدحم، إنه الأكثر أماناً، فقدنا كل شيء، هذا الطريق بات يروي حكايات وحكايات ‏عن معاناة أهل حلب. ‏

في حين تشير فاطمة محمود، المرأة الخمسينية، بإصبعها نحو السماء، بينما تسير مع عائلتها ‏على طريق النزوح، وتؤكد أنهم ليسوا خائفين، فتقول: لماذا نخاف؟.. بفضل الله نحن السوريين ‏لا نخاف مادام الله معنا ولدينا جيش قادر على إعادة حلب وطرد الإرهاب منها.‏

استهداف الأقليات

أخطر وأقذر وأخبث ما يفعله الإرهابيون في كل زمان ومكان هو استهداف الأقليات، وهذا ما ‏فعله الإرهابيون في سورية منذ بدء الحرب الإرهابية مطلع عام 2011، وما يفعلونه في ‏حلب، ومناطق الشمال التي استهدفوها، وهم في ذلك يسعون إلى تحقيق هدفين: ترويع الأقليات ‏وفي الوقت نفسه تحريضها على الدولة بزعم عجزها عن تأمين الحماية لها.‏

لكن أهل سورية خبروا هذا الاستهداف لعقد ونصف العقد، وهم الأقدر على الرد عليه ‏ومواجهته بتكاتفهم ووحدتهم، هذا الاستهداف لا يخفيه الإرهابيون، فهم ينشرونه في فيديوهات ‏لزرع أكبر قدر من الترهيب في النفوس، ودفع الناس باتجاه خيارات خاطئة.‏

نهب إرهابيو «النصرة» ‏وغيرها أرزاق الناس وبيوتهم والبنوك والمحال التجارية

يتحدث الإعلامي مناف أبو صعب من مدينة حلب لـ«تشرين» كيف نهب إرهابيو «النصرة» ‏وغيرها أرزاق الناس وبيوتهم، والبنوك والمحال التجارية، إلى جانب تضرر المرافق ‏والخدمات العامة، التعليم والرعاية الصحية والكهرباء وبما يجعل أهل حلب بمأساة ‏مضاعفة تحت رحمة هؤلاء الإرهابيين. ‏

‏أهل حلب

الدكتور الجامعي محمد أبو الخير يعود إلى التحرير الأول، ويؤكد أن أهل حلب شجعان يحبون ‏الحياة، وعندما عادوا إلى حلب بعد تحريرها أعادوا بناء حياتهم من جديد الاجتماعية ‏والاقتصادية، ولن يترددوا في فعل الشيء نفسه وبالهمة والإصرار والشجاعة نفسها. ‏

ويرى المحلل السياسي محمد هويدي في تصريح لـ«تشرين» أن حلب، التي كانت لعقود رمزاً ‌‏للصمود والازدهار الاقتصادي، تواجه الآن تحدياً جديداً بهذه الهجمة الإرهابية الجديدة، مؤكداً ‏أنه لا يمكن فصلها عن المخططات الأوسع التي تستهدف المنطقة، لاسيما بوجود النظام ‏التركي ومشروعه العثماني الذي يستهدف سورية بشكل أساسي.. إلى جانب المخطط ‏الإسرائيلي الذي يستهدف تفكيك سورية وإضعافها كجزء مما يسمى «مشروع الشرق الأوسط ‏الجديد».‏