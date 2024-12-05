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حزب الحركة الشعبية التقدمية الموريتاني: ندعم سورية وجيشها في مواجهة الهجمات ‏الإرهابية

أكد حزب الحركة الشعبية التقدمية الموريتاني أن ما تتعرض له سورية من هجمات إرهابية ‏يأتي في إطار تنفيذ مخططات العدو الصهيوني في إعادة رسم خريطة «الشرق الأوسط» التي ‏أعلنها صراحة، مشدداً على وقوفه وتضامنه مع سورية جيشاً وشعباً في مواجهة هذه ‏الهجمات.‏
وقال الحزب في بيان عقب زيارة تضامنية قام بها رئيسه أخيارهم ولد حمادي إلى السفارة ‏السورية في نواكشوط ولقائه السفير قصي مصطفى: إن «الجماعات التكفيرية المسلحة بكل ‏فصائلها من «داعش» مروراً ببيادق وأدوات أمريكا وتركيا وغيرها شنت هجوما ضد مدن ‏سورية وذلك تنفيذاً لمخطط العدو الصهيوني في محاولة يائسة لخلق فوضى وعدم استقرار في ‏سورية وفك الارتباط بين سورية ومحور المقاومة».‏
وشدد الحزب على دعمه الكامل لوحدة الأراضي السورية وسيادة سورية بعيداً عن أي تدخل ‏خارجي غير قانوني، معرباً عن الدعم الكامل للجيش العربي السوري في مواجهة الهجمات ‏الإرهابية الجديدة المدعومة من الكيان الصهيوني وأمريكا و«ناتو».‏
وطالب الحزب الشعب العربي في مختلف الاقطار العربية، كلاً من موقعه، بدعم الجمهورية ‏العربية السورية في وجه الهجمة الإرهابية هذه والدفاع عن وحدة وسيادة سورية.‏

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