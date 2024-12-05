أحزاب وفعاليات برازيلية تعرب عن تضامنها ووقوفها إلى جانب سورية قيادة وشعباً في مواجهة الإرهاب
أعرب وفد يضم عدداً من الأحزاب والمؤسسات والحركات والناشطين البرازيليين عن تضامنه و وقوفه إلى جانب سورية وقيادتها وشعبها في وجه الحرب الإرهابية التي تشنها مجموعات إرهابية مسلحة تتزعمها «جبهة النصرة»، «هيئة تحرير الشام» الإرهابية على الأراضي السورية.
وأكد الوفد التضامني خلال زيارته للسفارة السورية في العاصمة البرازيلية أن سورية ستنتصر مرة أخرى على الإرهاب المدعوم من الإمبريالية العالمية، وأن نهاية هذا الإرهاب ستكون “في أراضي سورية المقدسة».
ورحبت سفيرة سورية لدى البرازيل رانيا الحاج علي بالوفد التضامني وتسلمت منه بياناً رسمياً أكد على تضامنهم مع سورية في وجه الإرهاب.