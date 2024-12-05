أحزاب وفعاليات برازيلية تعرب عن تضامنها ووقوفها إلى جانب سورية قيادة وشعباً في ‏مواجهة ‏الإرهاب

أعرب وفد يضم عدداً من الأحزاب والمؤسسات والحركات والناشطين البرازيليين عن تضامنه ‏و ‏وقوفه إلى جانب سورية وقيادتها وشعبها في وجه الحرب الإرهابية التي تشنها مجموعات ‏إرهابية ‏مسلحة تتزعمها «جبهة النصرة»، «هيئة تحرير الشام» الإرهابية على الأراضي السورية.‏

وأكد الوفد التضامني خلال زيارته للسفارة السورية في العاصمة البرازيلية أن سورية ستنتصر ‌‏مرة أخرى على الإرهاب المدعوم من الإمبريالية العالمية، وأن نهاية هذا الإرهاب ستكون ‌‏“في ‏أراضي سورية المقدسة».‏

ورحبت سفيرة سورية لدى البرازيل رانيا الحاج علي بالوفد التضامني وتسلمت منه بياناً ‏رسمياً ‏أكد على تضامنهم مع سورية في وجه الإرهاب.‏