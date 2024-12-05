مصر وإيران تؤكدان وقوفهما إلى جانب سورية في الحفاظ على سيادتها

جددت إيران ومصر تأكيد موقفهما الثابت والداعم لسيادة سورية ووحدة أراضيها.‏

وذكرت وكالة«إرنا» للأنباء أن وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمصري بدر عبد ‌‏العاطي بحثا في اتصال هاتفي مساء أمس تطورات الوضع في المنطقة، مع التركيز على ‌‏التطورات في شمال سورية، حيث جدد عراقجي تأكيد سياسة إيران الثابتة في دعم سورية ‏حكومة ‏وجيشا وشعبا في مكافحة المجموعات الإرهابية.‏

وحذر عراقجي من خطورة انتشار المجموعات الإرهابية في المنطقة وما يشكله ذلك من تهديد ‏جاد ‏للسلام والاستقرار والأمن فيها، داعيا إلى ضرورة مواصلة الجهود والمشاورات ‏الدبلوماسية بين ‏اللاعبين المؤثرين بالمنطقة للتصدي لهذا الخطر.‏

بدوره جدد عبد العاطي التأكيد على موقف بلاده وسياستها القائمة على دعم سيادة سورية ‏ووحدة ‏أراضيها ومؤسساتها القانونية.‏