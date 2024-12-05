كوريا الديمقراطية تؤكد دعمها وتضامنها الكاملين مع سورية في الدفاع عن سيادتها ووحدة ‌‏أراضيها

أدانت كوريا الديمقراطية بشدة الهجوم الإرهابي الذي تشنه تنظيمات إرهابية بدعم من قوى غربية‎ ‌‎في شمال ‏سورية، معربة عن دعمها الكامل لسورية في نضالها العادل للدفاع عن سيادتها وسلامة ‏أراضيها‎ .‎

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية في بيان أوردته الوكالة الكورية ‏المركزية: إن ‌‏ «إرهابيين من مختلف الأنواع نفذوا مؤخرا هجوما إرهابيا وبدعم عسكري من ‏قوى خارجية على مناطق ‏مختلفة شمال سورية ودمروا مدنا و قرى آمنة وقتلوا المدنيين الأبرياء، ‏مرتكبين جرائم شنيعة ضد الإنسانية ‏لا يمكن تبريرها أبدا‌‏»‌‎.‎

ولفت المتحدث إلى أن هذه الجرائم التي ينفذها الإرهابيون في سورية تأتي في الوقت الذي تتزايد ‏فيه آمال ‏وتطلعات الشعوب العربية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط بفضل اعتماد اتفاق ‏وقف إطلاق النار مؤخرا ‏بين لبنان والكيان الإسرائيلي‎ .‎

وشدد على أن الأحداث الأخيرة هي نتاج المؤامرات الخبيثة التي تحيكها القوى المعادية من الألف ‏إلى الياء ‏بهدف الإساءة إلى الحكومة الشرعية في سورية إضافة إلى خلق حالة من عدم الارتياح ‏والرعب في البلاد ‏وكذلك دفع الوضع في الشرق الأوسط إلى وضع كارثي‎.‎

وأكد إدانة بيونغ يانغ «للتحركات العسكرية «المتهورة» للإرهابيين في سورية والنوايا الشريرة ‏للقوى التي ‏تعمل خلف الكواليس والتي تتواطأ معهم وتشجعهم، مضيفا: “ونعرب عن دعمنا ‏الكامل وتضامننا مع الحكومة ‏والشعب السوري في نضالهما العادل للدفاع عن سيادة البلاد ‏وسلامة أراضيها وكذلك جهود الدول العربية ‏لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق ‏الأوسط‌‏»‌‎.‎