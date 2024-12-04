الأزمة تتطور في كوريا الجنوبية.. استقالات جماعية ودعوات إلى إضراب عام مفتوح

تشرين:

يتطور المشهد تباعاً في كوريا الجنوبية على خلفية الأحكام العرفية، إذ أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية ‏بأن كبار المساعدين في المكتب الرئاسي قدموا استقالات جماعية بسبب إعلان الأحكام العرفية.‏

وقالت وكالة «يونهاب» الرسمية، إنه في أعقاب إعلان الرئيس يون سوك يول عن رفع الأحكام العرفية، قدم كبار ‏موظفي مكتب الرئاسة من السكرتير الأول وما فوق استقالاتهم بشكل جماعي.‏

وأضافت: الموظفون عقدوا اجتماعاً لكبار المساعدين هذا الصباح برئاسة رئيس المكتب الرئاسي تشونغ جين سوك ‏واتفقوا على تقديم استقالاتهم بشكل جماعي.‏

من جانب آخر، قالت قناة «واي.تي.إن» الكورية الجنوبية: إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا ‏الجنوبية دعا إلى الإضراب العام إلى أجل غير مسمّى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول.‏

وأشارت إلى أن الإضراب المفتوح سيبدأ في الساعة الثامنة صباحاً (بالتوقيت المحلي) في ساحة غوانغهوامون في ‏سيئول.‏

وتأتي هذه الدعوة على الرغم من تراجع يون سوك يول عن قرار فرض الأحكام العرفية وإعلان عزمه على رفعها، ‏معلناً أيضاً أنّه أمر بسحب القوات العسكرية المشاركة في تطبيق الأحكام العرفية، وسيعلن إنهاءها رسمياً خلال اجتماع ‏للحكومة.‏

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، عُقدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية جلسة، على الرغم من تعليق عمل ‏البرلمان بموجب الأحكام العرفية، حيث صوّت البرلمان خلال جلسته على إلغاء الأحكام العرفية.‏

وأعلن رئيس البرلمان أن جميع أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة، ويبلغ عددهم 190 نائباً من أصل 300 نائب ‏في البرلمان، صوّتوا لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، مضيفاً: إنها بذلك تصبح باطلة.‏

بدوره، دعا حزب «سلطة الشعب» الحاكم في كوريا الجنوبية رئيس البلاد يون سوك يول إلى إلغاء الأحكام العرفية ‏في أقرب وقت ممكن.‏

وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أعلن فرض الأحكام العرفية في البلاد، قبل أن يتراجع نتيجة الضغوط الشعبية ‏والبرلمانية، متهماً المعارضة بإدارة مخطط لعزله. بينما قررت السلطات العسكرية تعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة ‏السياسية والحزبية.‏

وجاء قرار الأحكام العرفية رداً على محاولات حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي المتكررة لعزل مسؤولين ‏حكوميين رئيسيين، وفقاً لما ذكره الرئيس في خطابه، حسب وسائل إعلام كورية جنوبية.‏

بالتوازي مع إعلان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية أن الرئيس الحالي للبلاد غير شرعي ودعا المواطنين للتوجه ‏إلى مبنى البرلمان.‏

ترافق ذلك مع تحذير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، السبت الماضي، الولايات المتحدة من اندلاع حرب ‏حقيقية، بسبب إجراء تدريبات عسكرية مشتركة ونشر أصول عسكرية في شبه الجزيرة الكورية.