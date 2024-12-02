تحالف دول الألبا يدين الهجوم الإرهابي على حلب ويعرب عن ثقته بقدرة الشعب والحكومة السورية على تجاوزه

جددت الدول الأعضاء في التحالف البوليفاري لشعوب القارة الأمريكية “ألبا” ثقتها بقدرة الشعب والحكومة السورية على تجاوز المرحلة الحالية من العدوان الإمبريالي الجديد على سورية.

وأعربت دول التحالف في بيان اليوم عن تضامنها مع الشعب والحكومة في سورية ورفضها القاطع للهجوم الإرهابي على حلب ومحيطها، داعيةً المجتمع الدولي إلى التعبير بقوة وبشكل لا لبس فيه ودون تردد، وإدانة هذه الأفعال الإجرامية التي تسعى إلى تقسيم وتدمير مجتمع عريق وقديم متعدد الثقافات في بلد كان واجه لأكثر من 13 عاماً حرباً تدعمها أطراف خارجية.

وطالب تحالف ألبا بالاحترام الكامل لاستقلال وسيادة وسلامة أراضي سورية الشقيقة وحق شعبها بتقرير مستقبله، واحترام إرادته وحقه في العيش بسلام، والالتزام الصارم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.