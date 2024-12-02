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بوغدانوف يؤكد دعم روسيا القوي لجهود الدولة السورية بتحقيق استقرار الوضع فيها

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف دعم روسيا القوي لجهود سورية بتحقيق استقرار الوضع فيها.
وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: “إن بوغدانوف بحث مع السفير السوري في موسكو الدكتور بشار الجعفري التصعيد الخطير للوضع في سورية بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته الجماعات المسلحة شمال غرب البلاد”.
وأضافت الوزارة: “إن بوغدانوف شدد على موقف روسيا المبدئي والثابت المؤيد لضرورة احترام وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأعرب عن تضامن روسيا مع القيادة السورية وشعبها، وجدد الدعم القوي لجهود الدولة السورية لتحقيق استقرار الوضع في البلاد”.

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