نيكاراغوا تدين الهجوم الإرهابي على حلب وتؤكد ثقتها بشجاعة الشعب السوري لمواجهة محاولات الهيمنة

أدانت نيكاراغوا الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم “جبهة النصرة” والجماعات المتطرفة المتحالفة معها على مدينة حلب ومحيطها، ما أسفر عن مئات من الضحايا وأضرار مادية كبيرة.

وقالت وزارة خارجية نيكاراغوا في بيان اليوم: “إن هذا الوضع الخطير هو نتاج للإرهاب الدولي، وهو يعرض للخطر الكثير ممن عانوا ويعانون الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها المنظمات الإرهابية”.

وأعربت الوزارة عن ثقتها بأن الشعب السوري سيعرف كيف يتجاوز هذه اللحظات الخطيرة وسيقاتل بشجاعة لهزيمة المحاولات الخبيثة التي تهدف إلى الهيمنة عليه.