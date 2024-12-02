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الحرس الثوري الإيراني: الجماعات الإرهابية في سورية مرتزقة للكيان الصهيوني وأمريكا

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني أن الجماعات الإرهابية في سورية مرتزقة للكيان الصهيوني وأمريكا وهي بقايا لتنظيم “داعش” والجماعات التكفيرية وليست معارضة.
وأوضح نائيني في كلمة اليوم أن هدف هذه المجموعات الإرهابية هو إضعاف سورية التي هي أحد أطراف محور المقاومة، مبيناً أن الكيان الصهيوني يعتقد أنه بإشغال جبهة المقاومة في سورية يمكنه تعويض هزيمته أمام حزب الله في لبنان وقوات المقاومة في غزة.
وأكد أن الجيش العربي السوري وجبهة المقاومة سيردان رداً ساحقاً على الاعتداء الإرهابي الجديد للصهاينة في سورية.

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